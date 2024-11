さまざまなキャラクターのステーショナリーグッズを展開する「サンスター文具」が、『おジャ魔女どれみ』25周年記念文具雑貨シリーズを発売。

25周年記念のビジュアルを使用した特別デザインで、オトナ女子が使うたびにときめく、普段使いしやすいラインナップで展開されます☆

サンスター文具『おジャ魔女どれみ』25周年記念文具雑貨シリーズ

発売日:2024年11月上旬より順次

販売店舗:全国の雑貨店・文具専門店・Dtimes公式通販『DtimesStore』など

1999年に放送を開始したアニメ『おジャ魔女どれみ』の25周年を記念した文具雑貨シリーズが、サンスター文具から登場。

25周年記念のビジュアルを使った特別デザインで展開する全10種のグッズは、大人女子が普段使いしやすく、使うたびに心ときめくラインナップになっています☆

ダイカットメモ/缶入りメモ

グッズ名・価格:左から)

ダイカットメモ(全6柄)各495円(税込)

缶入りメモ(全4柄)各715円(税込)

「春風どれみ」や「藤原はづき」たちが描かれた全6柄のダイカットメモと、各シリーズに登場したコンパクトをイメージした缶入りメモ。

カラフルなデザインで、使うたび気分がアガりそうです☆

ブック型付箋/ボールペン

グッズ名・価格:左から)

ブック型付箋(全2柄)各660円(税込)

ボールペン(全6柄)各594円(税込)

畳んで本のように持ち運べるブック型付箋に、主要キャラクター6人のボールペン。

付箋には、魔女見習いに変身した「春風どれみ」たちが勢ぞろいしています!

クリアファイル/ダイカットクリアファイル5P/マルチポーチ

グッズ名・価格:左から)

クリアファイル(全2柄)各385円(税込)

ダイカットクリアファイル5P(全2柄)各550円(税込)

マルチポーチ 2,420円(税込)

便利に使えるクリアファイルやマルチポーチもラインナップ。

クリアファイルはどちらも、魔女見習いに変身したキャラクターたちの姿がカラフルなデザインです。

ダイカットクリアファイル5Pは仕切り部分に作品に登場するモチーフがあしらわれています☆

変身コンパクトをイメージしたマルチポーチも使いやすいグッズです!

アクリルスタンド

価格:各1,650円(税込)

種類:全6柄

アクリルスタンドには、魔女見習いの6人が勢ぞろい☆

元気いっぱいなポーズで、好きな場所に飾って楽しめます。

ステッカーコレクション

価格:440円(税込)

種類:全10柄 ※クローズドパッケージ

キャラクター6柄とコンパクト4柄の全10柄から、どれが出てくるかお楽しみなステッカーコレクション。

集めたり、ノートや手帳に貼ったりして楽しめます!

アクリルクリップバッジコレクション

価格:各770円(税込)

種類:全10柄 ※クローズドパッケージ

持ち物に取り付けて楽しめる、アクリルクリップバッジコレクション。

鮮やかなカラー表現されたキャラクターやコンパクトのデザインが目を引きます☆

25周年を記念した全10種のラインアップで文具雑貨シリーズを展開。

サンスター文具の『おジャ魔女どれみ』25周年記念文具雑貨シリーズは、2024年11月上旬よりDtimes公式通販『DtimesStore』などにて順次発売です!

