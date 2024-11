¸Â¤é¤ì¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤âºÇÅ¬¡ª¥·¥ó¥×¥ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ö15L ¥ß¥Ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥é¡¼ ¥¹¥Æ¥Ã¥×¥«¥ó¡×

シンプルヒューマン・ジャパンは、狭いスペースで効率的にゴミ捨てとリサイクルができる「15L ミニリサイクラー ステップカン」を2024年11月中旬より発売します。

シンプルヒューマン・ジャパン「15L ミニリサイクラー ステップカン」

発売日: 2024年11月中旬発売

価格 : 20,900円(税込)

サイズ: 約 高さ39.5cm×幅42cm×奥行22cm

カラー: ツヤ消しステンレス

素材 : ツヤ消しステンレススティール

URL : https://www.simplehuman.co.jp/products/mini-recycler-step-can-15l

デュアルコンパートメント

■商品の特徴

<細部までこだわったデザインと耐久性>

ミニリサイクラー ステップカンは、細部までこだわった美しさと機能性を兼ね備えたデザインで、限られたスペースにも自然に溶け込みます。

上質な素材と高度なエンジニアリング技術により、長く愛用いただける耐久性を実現しています。

<静かな開閉機能>

特許取得済みのリッドショックテクノロジーにより、フタがゆっくりと静かに閉まり、静かな環境を保つことが可能です。

<独自の利便性>

内蔵ヒンジにより、壁際に設置してもフタが壁に当たらず、スムーズに開閉が可能です。

さらに、ライナーポケットには専用ゴミ袋を30枚収納でき、必要なときに1枚ずつ簡単に取り出せる利便性も備えています。

ライナーポケット

