ÅìµþÅÔ¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤ÈÏ¢·È¶¨ÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨ÄêÄù·ë¡ª¹ñÎ©²»³ÚÂç³Ø

2024年10月31日、国立音楽大学は東京都教育委員会と連携協力に関する協定を締結。

これまで立川市、国立市、武蔵村山市、青梅市、羽村市、公益財団法人新国立劇場運営財団、一般社団法人立飛教育文化振興会、カンロ株式会社、株式会社いなげや、公益財団法人東京オペラシティ文化財団、公益財団法人青梅佐藤財団との協定を締結してきましたが、今回、東京都教育委員会と協定を締結し、東京都の公立中学校、都立中学校等に対して専門的な教育力および研究力を生かした連携を推進することで、学校部活動の地域連携・地域移行の実現に向けた支援等を実施します。

学校法人国立音楽大学 概要

社名 : 学校法人国立音楽大学

理事長 : 重盛 次正

学長 : 梅本 実

所在地 : 東京都立川市柏町5-5-1

創立 : 1926年(大正15年)

URL : https://www.kunitachi.ac.jp/

基本理念: 自由、自主、自立の精神を以て良識ある

音楽家、教育家を育成し、日本および世界の文化の発展に寄与する

