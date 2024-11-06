¥×¥é¥â¥Ç¥ë´¶³Ð¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡ªÌÀÀ±´ë²è¡Ö¿§ºÌË­¤«¤Ê ¤Ù¤³¤ÎÃù¶âÈ¢2¡×

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´5Ëç)

ÌÀÀ±´ë²è¤Ï¡¢ÅìËÌÃÏÊý¸ÂÄê¤Î¤´ÅöÃÏ¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¡Ö¿§ºÌË­¤«¤Ê ¤Ù¤³¤ÎÃù¶âÈ¢2¡×(È¯Çä¸µ¡§³ô¼°²ñ¼ÒQualia)¤ò¡¢2024Ç¯11·î13Æü¤«¤é½ç¼¡È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£

 

ÌÀÀ±´ë²è¡Ö¿§ºÌË­¤«¤Ê ¤Ù¤³¤ÎÃù¶âÈ¢2¡×

 

 

È¯ÇäÆü¡¡¡§ 2024Ç¯11·î13Æü¡Á½ç¼¡

¼ïÎà¡¡¡¡¡§ Á´6¼ï

ÀÖ¤Ù¤³¡¦¼ãÁð¤Ù¤³¡¦Æ£¿§¤Ù¤³¡¦Áó¿§¤Ù¤³¡¦Üô¤Ù¤³¡¦¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¿§

²Á³Ê¡¡¡¡¡§ 400±ß(ÀÇ¹þ)

ÆâÍÆ¡¡¡¡¡§ 1¥«¥×¥»¥ë1¸Ä

¥µ¥¤¥º¡¡¡§ Ìó65mm(ÁÈÎ©»þ ²£Ìó10cm)

ÁÇºà¡¡¡¡¡§ ËÜÂÎ¡ÄABS

ÈÎÇä¾ì½ê¡§ ÅìËÌÃÏÊý¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¡¦Æ»¤Î±Ø¡¦±ØÇäÅ¹¡¦´Ñ¸÷ÃÏÇäÅ¹¡¦

¥Û¥Æ¥ëÎ¹´ÛÇäÅ¹¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥³¥ó¥Ó¥ËÅù

 

ÌÀÀ±´ë²è¤Ï¡¢ÅìËÌÃÏÊý¸ÂÄê¤Î¤´ÅöÃÏ¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¡Ö¿§ºÌË­¤«¤Ê ¤Ù¤³¤ÎÃù¶âÈ¢2¡×(È¯Çä¸µ¡§³ô¼°²ñ¼ÒQualia)¤ò¡¢2024Ç¯11·î13Æü¤«¤é½ç¼¡È¯Çä¡£

 

¢£¾¦ÉÊ¤ÎÆÃÄ§

¡ÁÊ¡Åç¸©²ñÄÅÃÏÊý¤Î¶¿ÅÚ´á¶ñ¡ÖÀÖ¤Ù¤³¡×¤òÃù¶âÈ¢¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡Á

¡¦¥«¥×¥»¥ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥«¥×¥»¥ë¥ì¥¹¤Î¾¦ÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤È²£Ìó10¥»¥ó¥Á¤È¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥º

¡¦100±ß¶Ì¤¬50Ëç°Ê¾åÆþ¤ê¤Þ¤¹

¡¦¼ó¤¬ËÜÂÎ¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÇÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë»ÅÍÍ¤Î¤¿¤á¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë´¶³Ð¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹

¡¦ÀÖ¤Ù¤³¡¦¼ãÁð¤Ù¤³¡¦Æ£¿§¤Ù¤³¡¦Áó¿§¤Ù¤³¡¦Üô¤Ù¤³¡¦¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¿§¤Î·×6¼ïÎà

¡¦Ãù¶âÈ¢¤È¤·¤Æ»È¤¦¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ªÉô²°¤Ë¾þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹

¡¦¥Þ¥Ã¥È¤Ê¼Á´¶¤Î¿§Á¯¤ä¤«¤ÊÇÛ¿§¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹

 

¼ê¤Î¤Ò¤é

¥³¥¤¥ó

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ¥×¥é¥â¥Ç¥ë´¶³Ð¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡ªÌÀÀ±´ë²è¡Ö¿§ºÌË­¤«¤Ê ¤Ù¤³¤ÎÃù¶âÈ¢2¡× appeared first on Dtimes.