¥×¥é¥â¥Ç¥ë´¶³Ð¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡ªÌÀÀ±´ë²è¡Ö¿§ºÌË­¤«¤Ê ¤Ù¤³¤ÎÃù¶âÈ¢2¡×

明星企画は、東北地方限定のご当地カプセルトイ「色彩豊かな べこの貯金箱2」(発売元:株式会社Qualia)を、2024年11月13日から順次発売します。

明星企画「色彩豊かな べこの貯金箱2」

発売日 : 2024年11月13日〜順次

種類 : 全6種

赤べこ・若草べこ・藤色べこ・蒼色べこ・橙べこ・シークレット色

価格 : 400円(税込)

内容 : 1カプセル1個

サイズ : 約65mm(組立時 横約10cm)

素材 : 本体…ABS

販売場所: 東北地方のサービスエリア・道の駅・駅売店・観光地売店・

ホテル旅館売店・スーパー・コンビニ等

■商品の特徴

〜福島県会津地方の郷土玩具「赤べこ」を貯金箱にしました〜

・カプセルに入っていないカプセルレスの商品なので、組み立てると横約10センチとビッグサイズ

・100円玉が50枚以上入ります

・首が本体の中に入っており、自分で組み立てる仕様のため、プラモデル感覚で楽しめます

・赤べこ・若草べこ・藤色べこ・蒼色べこ・橙べこ・シークレット色の計6種類

・貯金箱として使うのはもちろん、お部屋に飾ったり、インテリアとしても楽しめます

・マットな質感の色鮮やかな配色が特徴です

