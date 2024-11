カネバンとバルスは、バルス所属の人気バーチャル音楽ユニット「MonsterZ MATE」初となる公式スケールフィギュアの製造をカネバンが担当し、バルス運営のSPWN(スポーン)上にて販売します。

カネバン/バルス「MonsterZ MATE」スケールフィギュア

カネバンとバルスは、バルス所属の人気バーチャル音楽ユニット「MonsterZ MATE」初となる公式スケールフィギュアの製造をカネバンが担当し、バルス運営のSPWN(スポーン)上にて販売。

製造を一貫して担当するカネバンが数量面含めた製造に係るリスクを受け持ち、IP保有者としてのバルスは版権管理と販売窓口を担当します。

この新スキームにより、中小規模型のIPを受注から最短6ヶ月程度で市場投入でき、IPの「旬」を逃さずにエンドユーザーの手元に届けることを可能としています。

また、この取り組みにおいてはスケールフィギュア製造の全工程をカネバンが国内内製化としていることも大きな特徴です。

なお、フィギュアの販売はバルスの運営するSPWN上で行う予定です。

