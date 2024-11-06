ÂçºåÉÜ¤Î¡Ø½ÉÇñÀÇ¡ÙÂÐ¾Ý¤ò£±Çñ£µ£°£°£°±ß°Ê¾å¤Ë³ÈÂç¡¢ºÇÂç£²£°£°±ß°ú¤¾å¤²¤Ø¡Ä¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥àÂÐºö¤Îºâ¸»³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¡¡ÀÇ¼ý¤Ï£µ£µ²¯±ßÁý¤¨¤ë¸«¹þ¤ß
¡¡ÂçºåÉÜ¤¬Ä§¼ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö½ÉÇñÀÇ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÇÂç£²£°£°±ß°ú¤¾å¤²¤ë¾òÎã¤Î²þÀµ°Æ¤¬ÉÜµÄ²ñ¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçºåÉÜ¤Ï¸½ºß£±Çñ£·£°£°£°±ß°Ê¾å¤Î½ÉÇñ¤ËÂÐ¤·¡¢£±£°£°±ß¤«¤é£³£°£°±ß¤Î½ÉÇñÀÇ¤òÄ§¼ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥àÂÐºö¤Ê¤É¤Ë½¼¤Æ¤ëºâ¸»¤ò³ÎÊÝ¤·¤è¤¦¤ÈÀÇ³Û¤Î°ú¤¾å¤²¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡£±£±·î£µÆü¤ÎÉÜµÄ²ñ¤Ç¤Ï¡¢½ÉÇñÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤ò£±Çñ£µ£°£°£°±ß°Ê¾å¤Ë³ÈÂç¤·¡¢ÀÇ³Û¤òºÇÂç£²£°£°±ß°ú¤¾å¤²¤ë¾òÎã¤Î²þÀµ°Æ¤¬²Ä·è¡£
¡¡¢¨²þÀµ¸å
¡¡½ÉÇñÀÇ¡§£²£°£°±ß¡¡½ÉÇñÂå¡Ê£±¿Í£±Çñ¡Ë¡§£µ£°£°£°±ß¡Á£±Ëü£´£¹£¹£¹±ß
¡¡½ÉÇñÀÇ¡§£´£°£°±ß¡¡½ÉÇñÂå¡§£±Ëü£µ£°£°£°±ß¡Á£±Ëü£¹£¹£¹£¹±ß
¡¡½ÉÇñÀÇ¡§£µ£°£°±ß¡¡½ÉÇñÂå¡§£²Ëü±ß¡Á
¡¡ÉÜ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤ê½ÉÇñÀÇ¤ÎÀÇ¼ý¤Ï¸½ºß¤ÎÌó£²£µ²¯±ß¤«¤é¡¢£µ£µ²¯±ßÁý¤¨¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÉÜ¤Ïº£¸å¡¢ÁíÌ³¾Ê¤ÎÆ±°Õ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ú¤¾å¤²¤Î¼Â»Ü»þ´ü¤ÏÌ¤Äê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£