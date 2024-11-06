¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > IT ·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹ ¥É¥ë±ß¤Ï¾å¾º´ðÄ´¤¬·ÑÂ³¡¢°ì»þ153±ßÂæ¤Ë¾è¤»¤ë¡áÅìµþ°ÙÂØ ¥É¥ë±ß¤Ï¾å¾º´ðÄ´¤¬·ÑÂ³¡¢°ì»þ153±ßÂæ¤Ë¾è¤»¤ë¡áÅìµþ°ÙÂØ 2024Ç¯11·î6Æü 10»þ24Ê¬ ¤ß¤ó¤«¤ÖFX ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ¡¡¥É¥ë±ß¤Ï¾å¾º´ðÄ´¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ì»þ153±ßÂæ¤Ë¾è¤»¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¤ä¤ä¿¤ÓÇº¤ß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ MINKABU PRESS ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È »°É©£Õ£Æ£Ê¶ä ¥É¥ë±ß ¸øÉ½ÃçÃÍ¡¡£±£µ£²¡¥£¸£µ ¥É¥ë±ß¤Ï°ÂÃÍ·÷¤«¤éÂç¤¤¯¾åÃÍ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¡¢152±ß60Á¬Âæ¡áÅìµþ°ÙÂØ ¥É¥ë±ßÍýÏÀ²Á³Ê¡¡1¥É¥ë¡á152.72±ß¡ÊÁ°ÆüÈæ-0.28±ß¡Ë