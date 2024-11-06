¸øÍÑ¼ÖÆâ¤Ç½÷À±¿Å¾¼ê¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°ÙÍÆµ¿¡¢²Æì¡¦Æî¾ë»ÔÄ¹¤ò½ñÎàÁ÷¸¡¡Ä¡Ö¸·½Å½èÊ¬¡×¤Î°Õ¸«ÉÕ¤
¡¡¸øÍÑ¼ÖÆâ¤Ç±¿Å¾¼ê¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿½÷À¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢²Æì¸©·Ù¤Ï£µÆü¡¢Æ±¸©Æî¾ë»Ô¤Î¸Å¼Õ·Ê½Õ¡Ê¤³¤¸¤ã¤±¤¤¤·¤å¤ó¡Ë»ÔÄ¹¡Ê£¶£¹¡Ë¤ò¶¯À©¤ï¤¤¤»¤ÄÍÆµ¿¤ÇÆáÇÆÃÏ¸¡¤Ë½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤¿¡£
¡¡¸©·Ù¤Ïµ¯ÁÊ¤òµá¤á¤ë¡Ö¸·½Å½èÊ¬¡×¤Î°Õ¸«¤òÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸Å¼Õ»ÔÄ¹¤Ï£²£°£²£²Ç¯£±£²·î£¹ÆüÌë¡¢Æ±»ÔÆâ¤òÁö¹ÔÃæ¤Î¸øÍÑ¼ÖÆâ¤Ç¡¢¸µ±¿Å¾¼ê¤Î½÷À¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¡£½÷À¤«¤éÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤¿¸©·Ù¤¬¡¢Ç¤°Õ¤ÇÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¸Å¼Õ»ÔÄ¹¤Î²ÈÂ²¤Ïº£Ç¯£¹·î¡¢½÷À¤ÎÈï³²¿½¹ð¤Ïµõµ¶¹ðÁÊ¤È¤·¤Æ¸©·Ù¤Ë¹ðÈ¯¾õ¤òÄó½Ð¡£¸©·Ù¤Ï¸Å¼Õ»ÔÄ¹¤Î½ñÎàÁ÷¸¡¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ÁÜºº½ñÎà¤òÆáÇÆÃÏ¸¡¤ËÁ÷ÉÕ¤·¡¢µ¯ÁÊ¤òµá¤á¤Ê¤¤°Õ¸«¤òÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡¸Å¼Õ»ÔÄ¹¤Ï¡Öµ¿ÏÇ¤Ë´Ø¤¹¤ëÆâÍÆ¤òÈÝÇ§¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢°ú¤Â³¤Ìµ¼Â¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÆáÇÆÃÏºÛ¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢½÷À¤¬Æ±»Ô¤È¸Å¼Õ»ÔÄ¹¤òÁê¼ê¼è¤ê¡¢Â»³²Çå½þ¤òµá¤á¤¿ÁÊ¾Ù¤¬·¸ÁèÃæ¡£