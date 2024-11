»Ò°é¤Æ¤Î¡Ö¤¤¤í¤Ï¡×¤ò³Ø¤Ö¡ª²¬Éô¡Ö´ë¶È¼çÆ³·¿Î¾¿Æ³Øµé¡×

岡部は、2024年11月10日(日)に本社2階にて、一般社団法人ボディセンス・インスティテュート主催の「企業主導型両親学級」を開催します。

岡部は、2024年11月10日(日)に本社2階にて、一般社団法人ボディセンス・インスティテュート主催の「企業主導型両親学級」を開催。

このイベントでは、妊娠中や産後の家族が抱える不安を軽減し、安心して子育てできる環境づくりを目指し、富山県内外で子育てをしているご家族を広く招待し、妊娠・出産・産後のサポートを提供します。

主催 : 一般社団法人ボディセンス・インスティテュート

公式サイト: https://bodysence.jp/

■企業主導型両親学級とは

両親学級とは、これまで市町村または産院が主催し開催してきた「産前産後の心身の変化や赤ちゃんとの暮らしに備えるための産前教育の場」でした。

コロナの流行により、全国的にも感染予防のため開催が中止され、不安を抱えた妊産婦さんが多く、産後うつが増加したため、その解決策として、2022年から民間主導で行う産前産後ケアサービスを開催したのが「企業主導型両親学級」です。

各回定員20組の家族を対象に、2022年には富山市にて全8回、2023年には富山県内4市で全16回、2024年は、富山県内8市で全23回と開催数とエリアを広げ開催をしています。

3年間で約2,000名の方にご参加いただいています。

富山県内25社の協賛企業・団体、富山県などの自治体が後援し、31名の専門講師に協力いただきながら子育て世帯をサポートしています。

初めての妊娠・出産はわからないことが多く、不安や負担が大きく、産後鬱病になる確率は約10%と言われています。

「産後うつ」や「孤独な子育て」や「虐待」を防ぐためには、産前教育を充実させることが有効です。

妊娠中や産後の心身の変化や、子育てへの不安を解消し、相談や手助けを求めることができる環境づくりのために本事業に取り組んでいます。

「子育てのしやすいまちづくり」のために、働くパパやママを応援する企業の連帯により社会で子育てを奨励する環境を整備します。

■イベント内容

「産み育てるパパとママのための講座」

日時:2024年11月10日(日) 10:30〜12:00(10:15開場)

会場:株式会社岡部 本社2階(富山県富山市八人町6-2)

費用:無料

対象:妊娠4カ月〜10カ月までの妊婦さんとご家族

生後2か月〜1歳くらいまでの赤ちゃんと保護者

定員:20組(先着順)

講師:高橋 由紀先生

講師:一般社団法人ボディセンス・インスティテュート 代表理事 高橋 由紀

日本におけるベビーヨガの第一人者として活躍。

赤ちゃんからシニアまでの各種ヨガプログラムの指導者育成行う。

2008年より現在までに、海外を含む日本全国に3,000人以上のヨガ指導者を育成。

講師:尾上 洋一先生

講師:おのうえこどもクリニック 院長 尾上 洋一

2016年滑川市にておのうえこどもクリニックを開院。

診療をとおして地域の子ども達の健康守り、子育て支援をしています。

感染症の治療だけではなく、低身長や夜尿症、加えて子どものアレルギー疾患にも対応しています。

【プログラムスケジュール】

(1)10:30〜10:35 ごあいさつ

(2)10:35〜11:05 妊娠中・産後の養生法・赤ちゃんの抱き方と遊び

(3)11:10〜11:40 各専門分野の講師によるレクチャーと質疑応答

(4)11:40〜12:00 参加者同士の交流会

■申し込みについてはこちらから

企業主導型両親学級

