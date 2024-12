◆秋冬に食べたい東京・横浜のチョコレートアフタヌーンティー7選。GODIVAや人気のホテルラウンジも

◆秋冬に食べたい東京・横浜のチョコレートアフタヌーンティー7選。GODIVAや人気のホテルラウンジも画像:ル・ショコラ・アラン・デュカス六本木寒くなってくると、甘〜くてどこか懐かしく幸せな気持ちになる「チョコレート」が食べたくなる。そんな人も多いのでは? 「GODIVA」や「Lindt(リンツ)」といった有名チョコレートブランドや、人気ホテルなど、東京・横浜で味わえるチョコレートアフタヌーンティーが続々登場!

秋冬は東京・横浜でチョコレートアフタヌーンティーと一緒に心も体もほっこり温まろう。「コンラッド東京」の上品なチョコレートスイーツを、上質な空間で味わう「コンラッド東京」のバー&ラウンジ「トゥエンティエイト」にて、大人かわいいチョコレートスイーツが揃う「スイートショコラ・アフタヌーンティー」を開催。バラのような華やかな見た目の「マダガスカル産チョコレートのムース」や、希少価値の高いペルー産ホワイトカカオを使用した「オレンジのガトーショコラ」など、世界各地の香り高いチョコレートをさまざまな形で楽しむことができる。寒い季節に心癒されるティータイムを楽しんで。スイートショコラ・アフタヌーンティー店舗名:バー&ラウンジ「トゥエンティエイト」/コンラッド東京住所:東京都港区東新橋1-9-1 コンラッド東京 28F提供期間:2024/11/1(金)〜12/25(水)料金:■スタンダードアフタヌーンティー平日 1名 7900円土日祝・12/16(月)〜12/25(水)1名 8500円■クリスマス・コンラッド・ベア付き・スタンダードアフタヌーンティー1名 9900円■乾杯のシャンパーニュ付き スタンダードアフタヌーンティー1名 11000円※税・サ込メニュー【スイーツ】(全5種)・マダガスカル産チョコレートのムース・オレンジのガトーショコラ・チョコレートプラリネとグリオットのヴェリーヌ・ブラッドオレンジとチャイのタルト・キャラメルとレモンのムース【セイボリー】(全3種)・ロブスターサンドイッチ・カリフラワーヴルーテ、サーモン、帆立のタルタル・鴨のパテとパン・デピスのサンド【スコーン】・プレーンスコーン・栗のスコーン(クロテッドクリーム、いちごジャムを添えて)「リーガロイヤルホテル東京」で、フルーツのチョコレートのスイーツを楽しむ「リーガロイヤルホテル東京」の「ガーデンラウンジ」で、“ショコラとフルーツ”のマリアージュが楽しめる「ショコラ×フリュイ アフタヌーンティー」はいかが。ビターな味わいが特徴のショコラ“カレボー/3815”を使用した「べリーヌショコラ」や、色鮮やかにフルーツを添えた「クリームチーズのフルーツサンド」など充実のラインナップをお届け。甘美なハーモニーで至福のひとときを。ショコラ×フリュイ アフタヌーンティー店舗名:ガーデンラウンジ/リーガロイヤルホテル東京住所:東京都新宿区戸塚町1-104-19 リーガロイヤルホテル東京 1F提供期間:2024/11/1(金)〜12/30(月)料金:1名6000円※税・サ込メニュー【スイーツ】・べリーヌショコラ(カレボー/3815×カカオフルーツ×ブルーベリー)・タルトショコラ(ヴァローナ/カライブ×グリオット×オレンジ)・ムースショコラ(ヴァローナ/マンジャリ×フランボワーズ)・タブレットショコラ(ヴァローナ/イボワール×ドライフルーツ)・マカロンショコラ(ヴァローナ/タイノリ×パッションフルーツ)・ショコラスコーン、プレーンスコーン(木苺ジャム、クロテッドクリーム、はちみつ)【セイボリー】・パテ・ド・カンパーニュの香草パン粉焼きとベリーのピクルス ショコラ風味のバルサミコソース・クリームチーズのフルーツサンド・スモークサーモンと生ハムのサラダ 柑橘のドレッシング※食材の入荷状況などにより変更する場合あり言わずと知れたチョコレートの名店「GODIVA」で贅沢なアフタヌーンティーを日比谷駅直結のビル内に位置する「GODIVA cafe Hibiya」より、ゴディバの魅力が詰まった「季節のアフタヌーンティーセット」が登場。スイーツやセイボリー、粒チョコレートが並ぶティーセットは、こだわりのカカオとチョコレートの魅力を存分に楽しめる内容。ここでしか味わえない品々に気分も高まること間違いなし。また、好きな色のリボンを10種類から選べるのも特別なポイント。ゴディバのチョコレートに癒されながら、ご褒美気分をぜひ味わってみて。季節のアフタヌーンティーセット店舗名:GODIVA cafe Hibiya住所:東京都千代田区有楽町1-5-2 東宝日比谷プロムナードビル 2F提供期間:2024/11/6(水)〜2025/1/14(火)料金:1名5800円※税・サ込メニュー【上段】・カカオフルーツとエディブルフラワーのソーダゼリー・チョコレートシェル ホワイトチョコレートムースとベルガモットコンフィ・マカロン チョコレートディップ(ラズベリー、レモン、バニラ)【中段】・チョコレートスモア・ティラミスカヌレ・チョコレートムースとイチゴのワッフル・ベルガモットと洋梨のフロマージュ・チョコレートとイチゴのフロスティングタルト【下段】・カナッペ カポナータ・カナッペ サーモンとサワークリーム・カナッペ パストラミとグリーンマスタードチョコレート好き界隈で人気!「アラン・デュカス」のアフタヌーンティーフランス・パリ発のショコラトリー「ル・ショコラ・アラン・デュカス 六本木」では、人気のショコラ尽くしのアフタヌーンティー「ル・グテ」の秋限定メニューを楽しむことができる。日本産とフランス産のマロンを合わせたショコラムースをはじめ、さまざまな組み合わせでショコラのおいしさを堪能できるスイーツを用意。アラン・デュカスの美意識が浸透した上質な空間で、芸術的なショコラスイーツの数々を味わって。ル・グテ店舗名:ル・ショコラ・アラン・デュカス 六本木住所:東京都港区六本木6-12-2 六本木ヒルズ 六本木けやき坂通り 1F提供期間:2024/9/12(木)〜2025/2/28(金)料金:1名5700円※税・サ込メニュー・クイニーアマン・ショコラ・エクレール・ショコラ・パッション・タルト・フィン ショコラ・スフェール カカウエット・フランボワーズ・フラン・ショコラ・ビスキュイ・フレ・シトロン・クープ・グラッセ・カフェ・ムース・マロン・ミルティーユ・ショコラ 3種「ウェスティンホテル横浜」が、有名なスイスのチョコレートブランド「Lindt(リンツ)」とコラボ「ウェスティンホテル横浜」の「ロビーラウンジ」では、「Lindt(リンツ)」のチョコレートとコラボした「クリスマス・スイートアフタヌーンティー with リンツチョコレート」が開催される。赤いサンタスーツがキュートな「ショコラムース」や、赤鼻のトナカイをイメージした「ミルクショコラクリーム」など、リンツのチョコレートをふんだんに使用したスイーツが勢揃い。フェスティブシーズンを彩るスイーツを心ゆくまで堪能して。クリスマス・スイートアフタヌーンティー with リンツチョコレート店舗名:ロビーラウンジ/ウェスティンホテル横浜住所:神奈川県横浜市西区みなとみらい4-2-8 ウェスティンホテル横浜 23F提供期間:2024/11/22(金)〜12/25(水)料金:■11/22(金)〜12/20(金)の期間平日 8000円土日祝 9000円■12/21(土)〜12/25(水)の期間平日・土日祝日ともに 9500円※税・サ込メニュー・ショコラとグリオットのパルフェ ※土日祝限定【スイーツ】・ショコラムース キャラメルシーソルト ノワゼットプラリネ・ミルクショコラクリーム クレームノワ メープルブリュレ・ホワイトショコラムース 苺ジュレ ピスタチオクリーム・ブラウニー 抹茶 オレンジ【セイボリー】・甲殻類ジュレと根セロリのコンフィ 横浜カリフラワー ロブスターオイル・シャンパンシートに包まれたブロッコリーと鴨肉のサラダ 三浦レモンのアクセント・蕪とマスカルポーネのムース サンタクロース仕立て・七面鳥パストラミとクランベリーのサンドイッチ・ブッシュドノエル風 北海道産ズワイガニと金柑ロール【スコーン】・カカオニブとココアのスコーン・チョコレートチップのスコーン(ラズベリージャム/クロテッドクリーム/はちみつ)「ハイアット リージェンシー 横浜」で、旬のマロンとチョコレートのアフタヌーンティーを堪能「ハイアット リージェンシー 横浜」の「The Union Bar & Lounge」でいただけるのは、旬の栗とチョコレートを使用した「チョコレート&マロンアフタヌーンティー」。ほろ苦いコーヒークリームとキャラメルクリーム、甘いコクのあるマロンクリームを重ねた「マロンパフェ」や、ショコラのサクサクとしたクッキーの中に、とろっとした生チョコを挟み込んだ「ショコラサンド」などがティースタンドを彩る。この季節ならではのアフタヌーンティーをぜひリザーブして。チョコレート&マロンアフタヌーンティー店舗名:The Union Bar & Lounge/ハイアット リージェンシー 横浜住所:神奈川県横浜市中区山下町280-2 ハイアット リージェンシー 横浜 1F提供期間:2024/11/1(金)〜2025/1/9(木)料金:1名6000円※税・サ込メニュー【スイーツ】・マロンパフェ・生チョコタルト・マカロンショコラ・ショコラサンド・和栗のモンブラン・チョコレートムース・栗のパウンドケーキ・チョコレートエクレア【セイボリー】・ズワイガニ アボカド ホタテ貝 ミニバーガー・牛頬肉煮込み トリュフ ゴボウ キッシュ・シュリンプ リンゴコンポート 根セロリピューレ【スコーン】・自家製スコーン クロテッドクリーム「Minimal The Specialty 麻布台ヒルズ」へ。国際品評価会で高評価の“Minimal”チョコレートをご賞味あれ日比谷線「神谷町駅」直結、麻布台ヒルズ内にオープンした「Minimal The Specialty 麻布台ヒルズ店」では、12月限定の「チョコレートクリスマスアフタヌーンティー」をご用意。6種のチョコレートの食べ比べや、ガトーショコラ、チョコレートサンドクッキーなど、チョコレートをふんだんに使用したスイーツが楽しめる。さらに、セイボリーにもカカオを使用し、甘さと塩味の絶妙なバランスを堪能できる贅沢な内容に。カカオの魅力を存分に味わえるこのプランを、試してみて。Minimal チョコレートクリスマスアフタヌーンティー店舗名:Minimal The Specialty 麻布台ヒルズ住所:東京都港区虎ノ門5丁目8-1 麻布台ヒルズガーデンプラザA2F提供期間:2024/12/1(日)〜2024/12/31(火)料金:1名7900円※税・サ込メニュー【スイーツ】・6種の板チョコレート(カカオ食べ比べ)NUTTY、FRUITY、SAVORY、HIGH CACAO、CLASSIC、CACAO NIBs・チョコレートオペラ・ガトーショコラ ソフト -シュトーレン-・チョコレートチップクッキー・クリンクルクッキー・チョコレートサンドクッキー -苺-・チョコレートサンドクッキー -ピスタチオ-・チョコレートアイス【セイボリー】・ナチョス・カカオニブサラダ・カカオニブシュウマイ by O2【プレート】・サンマルク