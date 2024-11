【週刊少年サンデー 2024年50号】11月6日 発売価格:380円

小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー 2024年50号」を本日11月6日に発売した。価格は380円。デジタル版も同時発売されている。表紙と巻頭グラビアは、アイドルグループ「iLiFE!」の那蘭のどかさんが飾る。

今号の巻頭カラーには、TVアニメ第2期の制作が決定している「葬送のフリーレン」が登場。「よふかしのうた」のコトヤマ氏による新作読切「ミナソコ」の前編と、連載1周年を迎える「みずぽろ」がセンターカラーで掲載されている。

(C) Shogakukan Inc. 2024 All rights reserved.