ÊÆÂçÅýÎÎÁª¡¡Ê£¿ô¤Î·ãÀï½£¤ÎÅêÉ¼½ê¤ËÇúÇËÍ½¹ð¡¡¥í¥·¥¢¤«¤éÈ¯¿®¤«
FBI=¥¢¥á¥ê¥«Ï¢Ë®ÁÜºº¶É¤ÏÊ£¿ô¤Î·ãÀï½£¤ÇÂçÅýÎÎÁª¤ÎÅêÉ¼½ê¤ËÇúÇËÍ½¹ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥·¥¢¤«¤éÈ¯¿®¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
FBI¤Ï5Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«ÂçÅýÎÎÁªµó¤Ç¡È·ãÀï½£¡É¤È¤µ¤ì¤ë¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½£¡¢¥ß¥·¥¬¥ó½£¡¢¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¡¢¥¦¥£¥¹¥³¥ó¥·¥ó½£¤ÎÅêÉ¼½ê¤ËÊ£¿ô¤ÎÇúÇËÍ½¹ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£FBI¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç¡ÖÂ¿¤¯¤Ï¥í¥·¥¢¤«¤éÈ¯¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤È¤³¤í¡¢¤¤¤º¤ì¤â¿®ØáÀ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÇúÇËÍ½¹ð¤ò¼õ¤±¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½£¤Î°ìÉô¤ÎÅêÉ¼½ê¤ÇÅêÉ¼¤¬°ì»þÃæÃÇ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÃÏ¸µÅö¶É¤Ï¡¢ÅêÉ¼»þ´Ö¤Î±äÄ¹¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£