活用事例を紹介！CENTRIC「コールセンター/CRM デモ&コンファレンス 2024 in 東京」出展

CENTRICは、2024年11月21日・22日に池袋で開催される「コールセンター/CRM デモ&コンファレンス 2024 in 東京」へ、グループ会社で音声感情解析専門会社のESジャパンと出展します。

コールセンター/CRM デモ&コンファレンス 2024 in 東京

会期 :2024年11月21日(木)・22日(金) 10:00〜17:30

会場 :サンシャインシティ・文化会館ビル

〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-1-1

出展ブース:4D-8(会場4階)

公式サイト:https://www.callcenter-japan.com/tokyo/

【展示製品】

同社は、以下の製品を展示します。

■音声感情解析ESAS(イーサス)

■デジボウ(帳票デジタル化サービス)

■医療系BPO

■自治体向けBPR

音声感情解析の技術概要、警察組織への捜査協力から、国内外のコールセンターでの活用事例を紹介。

コールセンター向けサービスを提供されている企業向けの内容となっています。

また、生成AIやAI-OCRなどのAI技術を活用したBPO総合支援サービスも合わせて紹介します。

【基調講演】

タイトル:音声感情解析技術の進化とその未来

〜活用事例からメンタルヘルスケアへの応用まで〜

登壇日時: 11月21日 10:30〜11:15

会場 : 4階 F会場

お申込み: https://crm.callcenter-japan.com/cct/seminar/index.php?SearchSeminarDate=&SearchSeminarProduct=&SearchSeminarSolution=&SearchSeminarFreeword=CENTRIC

基調講演

同社ブースにて、最新の技術情報やサービスについて、直接案内します。

音声感情解析技術の進化とその応用可能性について、特にメンタルヘルスケアの分野での活用事例を交えて紹介。

具体的には、技術概要や海外事例、デモを通じて国内での活用方法を伝えられます。

また、音声感情解析の新たな未来の可能性として、産業医科大学とのメンタルヘルスケア分野での共同研究を解説します。

