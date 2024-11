【ファイナルファンタジーVII BRING ARTS エアリス・ゲインズブール】発売日:10月上旬参考価格:13,200円セール価格:11,601円

楽天ブックスは、スクウェア・エニックスから発売中の可動フィギュア「ファイナルファンタジーVII BRING ARTS エアリス・ゲインズブール」を参考価格から12%オフの11,601円で販売している。

本商品は、「FINAL FANTASY VII」より、エアリス・ゲインズブールを「BRING ARTS」シリーズで立体化したもの。造形はオリジナルの「FINAL FANTASY VII」に基づき、特徴的な髪形やジャケットをまとった姿など、エアリスの原点とも呼べる懐かしい姿を再現している。

祈るように目を閉じた交換顔と、両手を組んだ状態を含めた各種交換手やエアリスの武器ロッドが付属し、様々なシーンを表現できる。

(C)1997 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

CHARACTER DESIGN : TETSUYA NOMURA