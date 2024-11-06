¥í¥Ã¥Æ¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡¡º£¥ª¥ÕFAÁª¼ê¥é¥ó¥¥ó¥°2°Ì¤Ë¡¡·ÀÌó¶â7¡¦6²¯±ß¡õ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ºÇÍÎÏ¤ÈÊÆÊóÆ»
¡¡º£¥ª¥Õ¡¢¥á¥¸¥ã¡¼Æþ¤ê¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¥í¥Ã¥Æ¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê23¡Ë¤¬¡¢º£¥ª¥ÕFAÁª¼ê¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç2°Ì¤È¹â½ç°Ì¤òÉÕ¤±¤¿¡£5Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö6Æü¡Ë¡¢ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ÖESPN¡×¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤ÏESPN¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤òFA¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È¤Ë¼¡¤¤¤Ç2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¤¿¤À¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¥¨¡¼¥¹¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ÏÎã³°¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÅß¤ËÍ½ÁÛÄÌ¤êÅÏÊÆ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Èà¤Î·ÀÌó¤Ï¹ñºÝ¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥×¡¼¥ë¤Ç¸ÂÄê¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤âµ¤·¡¢ÊÆ¹ñ³°¤Î¼ã¼êÁª¼ê¤È·ÀÌó¤¹¤ëºÝ¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·ÀÌó¶â¤Î¾å¸Â¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡·ÀÌó¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö12·î15Æü°Ê¹ß¤Ê¤é¤Ð700Ëü¥É¥ë¡ÊÌó10²¯600Ëü±ß¡Ë¡¢¤½¤ì¤è¤êÁ°¤Ê¤éºÇÂç¤Ç250Ëü¥É¥ë¡ÊÌó3²¯8000Ëü±ß¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤·¡¢Í½ÁÛ³Û¤ò500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó7²¯6000Ëü±ß¡Ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢³ÍÆÀ¤ÎºÇÍÎÏµåÃÄ¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤òµó¤²¡Öºò¥ª¥Õ¡¢ÂçÃ«¤È»³ËÜÍ³¿¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢º´¡¹ÌÚ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¡×¤Èµ¤·¤¿¡£