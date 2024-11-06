¥¢¥¹¥È¥í¥º¡¢µÆÃÓ¤ÈºÆ·ÀÌó¤Ë°ÕÍß¡¡Âç¥ê¡¼¥°GM²ñµÄ»Ï¤Þ¤ë
¡¡¡Ú¥µ¥ó¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡ÊÊÆ¥Æ¥¥µ¥¹½£¡Ë¶¦Æ±¡ÛÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤ÎµåÃÄ´´Éô¤é¤¬½¸¤Þ¤ë¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡ÊGM¡Ë²ñµÄ¤¬5Æü¡¢¥Æ¥¥µ¥¹½£¥µ¥ó¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Î¥Ö¥é¥¦¥óGM¤Ï¡¢Æ±µåÃÄ¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µÆÃÓÍºÀ±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ÂåÍý¿Í¤È¤âÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈºÆ·ÀÌó¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡7·î¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤«¤é¥È¥ì¡¼¥É¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿µÆÃÓ¤Ï¡¢¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Ç10»î¹ç¤ËÅê¤²5¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.70¡£¥Ö¥é¥¦¥óGM¤Ï¡Ö¤³¤³¤ÇÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡5Æü¤Ï¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎGM¤é¤¬ÊóÆ»¿Ø¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡£