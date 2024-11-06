¥«¥Ê¥À·³¤Î¡È¥´¥Ä¤¤µßµÞ¼Ö¡ÉÂè°ì¿Ø¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ØÄó¶¡¤µ¤ì¤ë ¹ç·×¤Ç50Âæ¤òÁ÷¤ëÍ½Äê
Áõ¹Ã¤ò»Ü¤·¤¿µßµÞ¼Ö¡£
ÊâÊ¼ÀïÆ®¼Ö¤ÎµßµÞ¼Ö¥¿¥¤¥×¤òÄó¶¡
¡¡¥«¥Ê¥À·³¤Ï2024Ç¯10·î26Æü¡¢ LAV6.0 ACSVÊâÊ¼ÀïÆ®¼Ö¤ò¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë°ú¤ÅÏ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥Ê¥À¤¬Äó¶¡¤¹¤ëLAV6.0 ACSVÊâÊ¼ÀïÆ®¼Ö¡Ê²èÁü¡§¥«¥Ê¥À¹ñËÉ¾Ê¡Ë¡£
¡¡Æ±¼ÖÎ¾¤ÎÄó¶¡¤Ï¡¢2024Ç¯9·î¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤¬¥«¥Ê¥À¤òË¬Ìä¤·¤¿ºÝ¤Ë½é¤á¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥Ê¥À¤Ï·×50Âæ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë3Ç¯´Ö¤Ç6²¯5000Ëü¥«¥Ê¥À¥É¥ë¤òÅê»ñ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¡¢Âè°ì¿Ø¤Î10Âæ¤òÁ÷¤ë¤Î¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢2024Ç¯6·î¤«¤é¥É¥¤¥Ä¤Ç¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÊ¼¤Î·±Îý¤â¹Ô¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡LAV6.0 ACSV¤Ï½¾Íè¤ÎÊâÊ¼ÀïÆ®¼Ö¤È¤·¤Æ°Ê³°¤Ë¤â¡¢ÁõÈ÷¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÁõ¹ÃµßµÞ¼Ö¡¢¼ÖÎ¾²ó¼ý¼Ö¡¢°ÜÆ°½¤Íý¼Ö¡¢ÅÅ»ÒÀï¼ÖÎ¾¡¢Ê¼°÷Í¢Á÷¼ÖÎ¾¡¢°ÜÆ°»Ø´ø½ê¤Ê¤É¤ÎÇ¤Ì³¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£º£²ó¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¶¡Í¿¤µ¤ì¤¿¼ÖÎ¾¤Ï¡¢Áõ¹ÃµßµÞ¼Ö¥¿¥¤¥×¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¼ÖÎ¾¤Ë¤è¤ê¡¢Á°Àþ¤ÎÉé½ýÊ¼¤ò¤è¤ê°ÂÁ´¤ËÈÂÁ÷¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥«¥Ê¥À·³¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê»Ù±çÇ¤Ì³ÀìÍÑ¤Î¸ø¼°X¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤é¤Î¼ÖÎ¾¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÅÚÃÏ¤Ø¤ÎÉÔË¡¿¯Æþ¤ËÂÐ¤¹¤ëËÉ±Ò¤ËÌòÎ©¤Ä¤À¤í¤¦¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¾åÅÄ,
°ÖÎîº×,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
¿À»ö,
¥Í¥¸,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
Êè,
Áòµ·,
»ûÅÄ²°