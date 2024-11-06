39ºÐ¸µ¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¡¡¡È²û¤«¤·¤¤¡É¥¥ç¥ó¥·¡¼¡¦¥³¥¹¥×¥ìÈäÏª¤Ë¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µºÝÎ©¤Ä¡×¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡¡¸µSDN48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¶ÜÆá¡Ê39¡Ë¤¬6Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¥ç¥ó¥·¡¼¡¦¥³¥¹¥×¥ì¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÃæ²ÚÎÁÍý¹Ô¤Ã¤¿¡¡¤º¤Ã¤ÈÆ¬¤Ë¤ª¤À¤ó¤´¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1980¡¢90Ç¯Âå¤ËÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿±Ç²è¡ÖÎî¸¸Æ»»Î¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÃæ¹ñ¤ÎÍÅ²ø¡¦¥¥ç¥ó¥·¡¼¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤é¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¡Ö´ñÎï¤Ç¤¹¡×¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡Á¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µºÝÎ©¤Ä¡×¡Ö¶ÜÆá¥¥ç¥ó¥·¡¼¤Ê¤é½±¤ï¤ì¤Æ¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶ÜÆá¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤Ç¡¢Âç³Ø¤ÏÆâÉô¿Ê³Ø¤Ç¾åµþ¤·¡¢¥«¥Ã¥È¥â¥Ç¥ë¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤ë¤È¡¢´Ø·¸¼Ô¤«¤é·ÝÇ½»öÌ³½ê¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢»öÌ³½êÆþ¤ê¡£09Ç¯¤ËSDN48¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡£2012Ç¯¤ÎÂ´¶È¸å¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯8·î¤Ë¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤ÎA-PLUS¤òÂà¼Ò¤·¡¢¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤Ç³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£