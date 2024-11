「見えちゃいそう…」BLACKPINK・ロゼ、みぞおちまで開いた“深Vネックドレス”でファンを魅了【PHOTO】

BLACKPINK・ロゼが大胆なドレス姿を披露した。

【写真】ロゼ、無防備なシャワーガウン姿

ロゼは最近、自身のインスタグラムを更新し、「just meet me at the ____」というコメントとともに数枚の写真を投稿した。

写真のロゼは、胸元が深く開いた黒のドレスを着ている。肩ひもが今にも滑り落ちそうなギリギリの姿が色気を醸し出し、ファンを虜にした。

この投稿を見たファンからは「ゴージャス!」「すごく綺麗」「見えちゃいそう…」「ビジュアル良すぎ」といったコメントが寄せられている。

(写真=ロゼInstagram)

なおロゼは最近、10月18日にリリースしたブルーノ・マーズとのコラボシングル『APT.』が、米ビルボードのメインシングルチャート「ホット100」で8位を記録した。この記録はK-POP女性アーティスト最高記録だ。

◇ロゼ プロフィール

1997年2月11日生まれ。本名ロザンヌ・チェヨン・パク。ニュージーランドで生まれ、8歳のときにオーストラリアに移住。2012年にオーストラリアで行われたYGエンターテインメントのオーディションに参加し、練習生となった。2016年にBLACKPINKのメンバーとしてデビュー。2021年3月に初のソロアルバム『R』をリリースし、リード曲の『On The Ground』で大きな人気を集めた。歌手活動以外にも、JTBCのバラエティ番組『パラドンパダ〜海の見えるライブBar〜』に出演するなど、多方面で活躍している。