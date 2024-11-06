¡ÚÂ®Êó¡ÛÆ»Ï©²£ÃÇÃæ¤ÎÊâ¹Ô¼Ô¤ÎÃËÀ¤¬±¦ÀÞ¤Î¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì½Å½ý¤ÎÌÏÍÍ¡Ä¾èÍÑ¼Ö±¿Å¾¤ÎÃË¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¡¦Ä¹ÉÜ·Ù»¡½ð¡Ê²¼´Ø¡Ë
6ÆüÁáÄ«¡¢²¼´Ø»Ô¤Ç¡¢Æ»Ï©¤òÊâ¤¤¤ÆÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¬¡¢±¦ÀÞ¤·¤Æ¤¤¿¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì½Å½ý¤ÎÌÏÍÍ¤Ç¤¹¡£
»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢²¼´Ø»ÔÄ¹ÉÜ¹ÁÄ®¤Î¹ñÆ»2¹æÀþ¤È»ÔÆ»¤¬¸ò¤ï¤ë»Íº¹Ï©¸òº¹ÅÀ¤Ç¤¹¡£
Ä¹ÉÜ·Ù»¡½ð¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢6Æü¸áÁ°5»þ48Ê¬¤³¤í¡¢²£ÃÇÊâÆ»ÉÕ¶á¤òÊâ¤¤¤Æ¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¬¡¢¹ñÆ»¤«¤é±¦ÀÞ¤·¤Æ¤¤¿¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤ÇÃËÀ¤ÏÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÈÂÁ÷»þ¡¢°Õ¼±¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢½Å½ý¤ÎÌÏÍÍ¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ËÌ¶å½£»Ô¾®ÁÒËÌ¶è¤Î¼«¾Î²ñ¼Ò°÷¤Î49ºÐ¤ÎÃË¤ò²á¼º±¿Å¾Ã×½ý¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¡¢»ö¸Î¤Î¾õ¶·¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£