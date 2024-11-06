【欧州CLリーグフェーズ第4節】(エスタディオ・ジョゼ・アルバラーデ)

スポルティング 4-1(前半1-1)マンチェスター・C

<得点者>

[ス]ビクトル・ギェケレシュ3(38分、49分、80分)、M. Araújo(46分)

[マ]フィル・フォーデン(4分)

<警告>

[ス]ペドロ・ゴンサルベス(55分)、M. Araújo(73分)、モルテン・ヒュルマンド(88分)

[マ]マテオ・コバチッチ(45分)、サビーニョ(73分)、マテウス・ヌネス(79分)

観衆:47,452人

マンCがCL大敗、公式戦3連敗に…スポルティングはギェケレシュのハット含む4発勝利、守田は失点に絡むも奮闘