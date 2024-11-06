スポルティングvsマンチェスター・C 試合記録
【欧州CLリーグフェーズ第4節】(エスタディオ・ジョゼ・アルバラーデ)
スポルティング 4-1(前半1-1)マンチェスター・C
<得点者>
[ス]ビクトル・ギェケレシュ3(38分、49分、80分)、M. Araújo(46分)
[マ]フィル・フォーデン(4分)
<警告>
[ス]ペドロ・ゴンサルベス(55分)、M. Araújo(73分)、モルテン・ヒュルマンド(88分)
[マ]マテオ・コバチッチ(45分)、サビーニョ(73分)、マテウス・ヌネス(79分)
観衆:47,452人
└マンCがCL大敗、公式戦3連敗に…スポルティングはギェケレシュのハット含む4発勝利、守田は失点に絡むも奮闘
スポルティング 4-1(前半1-1)マンチェスター・C
<得点者>
[ス]ビクトル・ギェケレシュ3(38分、49分、80分)、M. Araújo(46分)
[マ]フィル・フォーデン(4分)
<警告>
[ス]ペドロ・ゴンサルベス(55分)、M. Araújo(73分)、モルテン・ヒュルマンド(88分)
[マ]マテオ・コバチッチ(45分)、サビーニョ(73分)、マテウス・ヌネス(79分)
観衆:47,452人
└マンCがCL大敗、公式戦3連敗に…スポルティングはギェケレシュのハット含む4発勝利、守田は失点に絡むも奮闘