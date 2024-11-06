¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡È¥¿¥¤¥Ñ¡É¡£¥â¥Æ¤ëÃËÀ¤ò¼Í»ß¤á¤ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Î¡Ö¥³¥Ä¡×
¥â¥Æ¤ëÃËÀ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Ï·¼ãÃË½÷´Ø·¸¤Ê¤¯¿Í¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤»¤¤¤«¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Ë»¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢£²¿Í¤¤ê¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ëµ¡²ñ¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸Â¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¸½¼Â¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼Í»ß¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¥¿¥¤¥Ñ½Å»ë¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬É¬¿Ü¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥â¥Æ¤ëÃËÀ¤ò¼Í»ß¤á¤ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Î¡Ö¥³¥Ä¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Ë»¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òË«¤á¤ë
¥â¥Æ¤ëÃËÀ¤Ë¤ÏË»¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤½¤Î¤â¤Î¤òË«¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢Â¿Ë»¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢ÃËÀ¤ÎÂÎÄ´¤òµ¤¸¯¤¦¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬¤±¤ò¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
Ï¢Íí¤¬Íè¤¿¤é¡¢¤Ê¤ëÁá¤ÇÊÖ»ö¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë
¥â¥Æ¤ëÃËÀ¤«¤éÏ¢Íí¤¬Íè¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤Ê¤ëÁá¤ÇÊÖ»ö¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ë»¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤Ï¡¢°Õ³°¤È¤»¤Ã¤«¤Á¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÊÖ»ö¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ë¤È¡ÖÈà½÷¤ÎÃæ¤Ç²¶¤ÏÍ¥Àè½ç°Ì¤¬Äã¤¤¡×¤È¤¹¤°È½ÃÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¡£
¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¤¿¤È¤¨ÊÖ»ö¤òÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤âÊÖ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÃËÀ¤ËÊÖ»ö¤ò¸å²ó¤·¤Ë¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ú¡¼¥¹¤òÍð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë
¥â¥Æ¤ëÃËÀ¤ÏË»¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤òÍð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¶ËÃ¼¤Ë·ù¤¦·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶î¤±°ú¤¤á¤¤¤¿¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÏÀäÂÐ¤ËNG¤È¸À¤¨¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Î¨Ä¾¤Ë¼«Ê¬¤ÎÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥â¥Æ¤ëÃËÀ¤ÏÆÃ¤ËÎø°¦½é´ü¤ÎÃÊ³¬¤Ç¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¤³¤È¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥Ú¡¼¥¹¤òÍð¤¹¤è¤¦¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÏÈó¸úÎ¨Åª¤Ç¤¹¡£
¥â¥Æ¤ëÃËÀ¤Î¤³¤È¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¤¼¤Òº£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡£
🌼Ì®¤Ê¤·¥µ¥¤¥ó¤Î²ÄÇ½À¤â¥¢¥ê¡£ÃËÀ¤¬¡ÖË»¤·¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ëÍýÍ³