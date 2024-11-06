¡Ú½é¸øÈ½¡Û¡Ö¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥È¤¬¤Á¤®¤ì¤Æ¼Ö³°¤ËÊü¤ê½Ð¤µ¤ì¤Æ¹ø¤«¤é²¼¤ÏÊ´ºÕ¡×»þÂ®194km¤Ç¾×ÆÍ¤·¤¿Åö»þ19ºÐÈï¹ð¡Ö¤è¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×´í¸±±¿Å¾Ã×»àºá¤òÁè¤¦»ÑÀª
3Ç¯Á°¡¢ÂçÊ¬»Ô¤Çµ¯¤¤¿»þÂ®194km¤Î¼Ö¤Ë¤è¤ë»àË´»ö¸Î¤Î½é¸øÈ½¤¬³«¤«¤ì¡¢ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡Ö´í¸±±¿Å¾Ã×»àºá¤ÏÀ®Î©¤·¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÁè¤¦»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
2021Ç¯2·î¡¢ÂçÊ¬»Ô¤ÎÅö»þ19ºÐ¤ÎÃË¤Ï»þÂ®194km¤Ç¸òº¹ÅÀ¤Ç±¦ÀÞ¤·¤Æ¤¤¿¼Ö¤È¾×ÆÍ¤·¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¾®Ìø·û¤µ¤ó¡ÊÅö»þ50¡Ë¤ò»àË´¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢´í¸±±¿Å¾Ã×»àºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½é¸øÈ½¤Ç¡¢Èï¹ð¤ÎÃË¤Ï¡Ö¤è¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö¾®Ìø¤µ¤ó¤È¤´°äÂ²¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¿´¤è¤ê¼Õºá¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸¡»¡¤ÏËÁÆ¬ÄÄ½Ò¤Ç¡¢¡Ö¸½¾ì¤Î¸©Æ»¤Ï»þÂ®194km¤ÇÁö¹Ô¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥Ï¥ó¥É¥ëÁàºî¤ò¸í¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È»ØÅ¦¤·¡¢ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡Ö´í¸±±¿Å¾Ã×»àºá¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²á¼º±¿Å¾Ã×»àºá¤¬À®Î©¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÁè¤¦»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¾®Ìø·û¤µ¤ó¤Î»Ð¡¦Ä¹Ê¸·Ã¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö°ì½Ö¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥È¤¬¤Á¤®¤ì¤Æ¼Ö³°¤ËÊü¤ê½Ð¤µ¤ì¤Æ¹ø¤«¤é²¼¤ÏÊ´ºÕ¤Ç¤¹¤è¡£ºÇ¹âÂ®ÅÙ194km¡¿h¤Î¤³¤Î»ö¸Î¤¬¡¢¤¦¤Ã¤«¤ê²á¼º¤Ê¤ï¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿³Íý¤Ï6²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢È½·è¤Ï11·î28Æü¤Ë¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£