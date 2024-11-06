¹Åç¡¦¾®±à¡¡»ø£Ê£´ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¤ÇÌµ°ÂÂÇ¤â¤é¤·¤µ¸«¤»¤¿¡¡µ¾Èô¤Ç¥À¥á²¡¤·£µÅÀÌÜ¡¡£³ÅÙ¤Î¼éÈ÷µ¡²ñ¤â·Ú²÷¡Ö½àÈ÷¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¡ÖÎý½¬»î¹ç¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó£µ¡Ý£°¹Åç¡×¡Ê£µÆü¡¢£Ó£Ï£Ë£Ë£Å£Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¹Åç¡¦¾®±à³¤ÅÍÆâÌî¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤¬£µÆü¡¢¹Åç¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ç¡Ö£´ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡×¤Ç½Ð¾ì¡£Ìµ°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¹¶¼é¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¡¢¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¾®±à¤é¤·¤¤ÂÇ·â¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ï¼·²óÌµ»à»°ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤À¡£¹â¤ËÂÐ¤·¡¢´Å¤¯Æþ¤Ã¤¿ÊÑ²½µå¤òÃæ·ø¤Ø¡£µ¾Èô¤Ç»°Áö¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¡¢¥À¥á²¡¤·¤Î£µÅÀÌÜ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£ÂÇ·â¤Î¾õÂÖ¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡ÖÂç²ñ¤ÇÂÇ¤Æ¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤ÈÁ°¸þ¤¡£ÆóÎÝ¤Î¼éÈ÷¤Ç¤â¡¢£³ÅÙ¤Î¼éÈ÷µ¡²ñ¤ò·Ú²÷¤Ë¤³¤Ê¤·¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤µ¤Ð¤±¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤É¤³¤Ç¤â½àÈ÷¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¤Ë¤Ï¿·°æ´ÆÆÄ¤Èµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñÏÃ¡£¡Ö¡Ø´èÄ¥¤Ã¤Æ¤³¤¤¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¡¢µ¤¤ò°ú¤Äù¤áÄ¾¤·¤¿¡££±£³Æü¤ÎÂç²ñ½éÀï¤Þ¤Ç¤¢¤È£±½µ´Ö¡£À¤³¦°ì¤Î¾Î¹æ¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢¹Åç¤Ëµ¢´Ô¤¹¤ë¡£