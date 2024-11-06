¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¸µÆüËÜÂåÉ½¡¦¿·ÆéÍýº»¤µ¤ó¡¡Ã¯¤«Ê¬¤«¤ë¡©¡È¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡É¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤Ë¡ÖÄ¶¹ë²Ú¡×¡ÖÀ¨¤¤¡×
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î¿·ÆéÍýº»¤µ¤ó¡Ê34¡Ë¤¬6Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë³¦¤Î¡È¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÊõ¤¯¤¸¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Õ¥§¥¢¡¡¤Ï¤Ä¤é¤Ä¥Þ¥Þ¤µ¤ó¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëINµÜ¾ë¸©Âç²Ï¸¶Ä®¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÆüËÜ½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢¹¾¾åÍ³Èþ¤µ¤ó¡¢»³²¼ÈþÌï»Ò¤µ¤ó¡¢ÃæÅÄµ×Èþ¤µ¤ó¡¢±ÊÉÙÍµª¤µ¤ó¡¢¼íÌîÈþÀã¤µ¤ó¡¢º´ÌîÍ¥»Ò¤µ¤ó¡¢¹ÓÌÚ³¨Î¤¹á¤µ¤ó¡¢º´Æ£¤¢¤ê¼Ó¤µ¤ó¡¢¿·ÆéÍýº»¤µ¤ó¡¢ÀÐ°æÍ¥´õ¤µ¤ó¤È¡¢¸½ÆüËÜ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¶¨²ñ¡¦Àî¹ç½Ó°ì²ñÄ¹¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤é¤«¤é¤Ï¡ÖÄ¶¹ë²Ú¡×¡ÖÀ¨¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¡ÖÀ¸¿è¤Î½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤éÁ´°÷Ê¬¤«¤ë¤È»×¤¦¡×¡Ö¤¹¤ó¤´¤¤¥á¥ó¥Ä¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¸µµ¤¤½¤¦¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·Æé¤µ¤ó¤Ï¡¢¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È¤Ç¡¢2008Ç¯¤«¤éµ×¸÷À½Ìô¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë73¤Ç¡¢¼ç¤Ë¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥³¡¼¥È¤ËÎ©¤Á¡¢¥Á¡¼¥àºÇÇ¯¾¯¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿12Ç¯¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØ¤Ç28Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë¤Ë¹×¸¥¡£16Ç¯¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¸ÞÎØ¤Ï¸Î¾ã¤Ê¤É¤â¤¢¤êÂåÉ½¤«¤éÍîÁª¤·¤¿¤¬¡¢17Ç¯¤«¤é¤ÏºÆ¤ÓÆüËÜÂåÉ½¤Î¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¡£20Ç¯¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¡£