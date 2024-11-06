¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¦¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¡¡¥¬¥é¥ó¥È¹ñËÉÁê²òÇ¤¡¡¸åÇ¤¤Ë¥«¥Ã¥Ä³°Áê
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤Ï5Æü¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¤ä¥ì¥Ð¥Î¥ó¤Ç¤Î·³»öºîÀï¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¿¥¬¥é¥ó¥È¹ñËÉÁê¤ò²òÇ¤¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ»á¤Ï¡¢¡Ö¥¬¥é¥ó¥È»á¤È¤Î´Ö¤Î¿®Íê¤ËµµÎö¤¬À¸¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È²òÇ¤¤ÎÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸åÇ¤¤Ë¤Ï¡¢¥«¥Ã¥Ä³°Áê¤ò¤¢¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¤Ç2023Ç¯¤«¤éÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¡Ö¥Ï¥Þ¥¹¡×¤È¤ÎÀïÆ®¤Ç¤Ï¡¢·³»ö¹ÔÆ°¤Ë¤è¤ë¿Í¼ÁÃ¥´Ô¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ»á¤È¡¢ÄäÀï¤ä³°¸ò¸ò¾Ä¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¥¬¥é¥ó¥È»á¤ÎÏ©ÀþÂÐÎ©¤¬°ÊÁ°¤«¤é»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£