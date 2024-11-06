¥¢¥á¥ê¥«ÂçÅýÎÎÁª¡¡¡ÈºÇ½é¤Î³«É¼·ë²Ì¡É¤Ï¡Ä¡¡Í¸¢¼Ô6¿Í¤ÎÂ¼¤ÇÁáÂ®³«É¼
¥¢¥á¥ê¥«ÅìÉô¥Ë¥å¡¼¥Ï¥ó¥×¥·¥ã¡¼½£¤Ë¤¢¤ëÍ¸¢¼Ô¤¬6¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤Â¼¤Ç¡¢Á´ÊÆ¤ËÀè¶î¤±¤ÆÂçÅýÎÎÁªµó¤ÎÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ë¥å¡¼¥Ï¥ó¥×¥·¥ã¡¼½£¤Î¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥Ó¥ë¥Î¥Ã¥Á¤ÏÂçÅýÎÎÁªµó¤ÎºÝ¤Ë¡¢ÅêÉ¼Æü¤Î¸áÁ°0»þ¤ËÅêÉ¼¤ò¹Ô¤¤¡¢Ä¾¤Á¤Ë³«É¼¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤«¤é¡¢¡ÖÁ´ÊÆ¤ÇºÇ¤âÁá¤¯Áªµó·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¾ì½ê¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤â¸½ÃÏ5Æü¡¢¸áÁ°0»þ¤ò²á¤®¤ë¤ÈÍ¸¢¼Ô6¿Í¤¬ÅêÉ¼¤ò¹Ô¤¤¡¢¤¹¤°¤Ë³«É¼¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ì±¼çÅÞ¤Î¥Ï¥ê¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¤Ë3É¼¡¢¶¦ÏÂÅÞ¤Î¥È¥é¥ó¥×Á°ÂçÅýÎÎ¤Ë3É¼¤¬Åê¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÂçÅýÎÎÁªµó¤ÏºÇ¿·¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤ÇÎ¾¸õÊä¤Î»Ù»ýÎ¨¤Îº¹¤¬¤ï¤º¤«0.1¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÎò»ËÅª¤ÊÂçÀÜÀï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Á´ÊÆ°ìÁá¤¤³«É¼·ë²Ì¤â¡ÈÀÜÀï¡É¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£