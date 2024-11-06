¡ÖDTM¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¡©¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò»È¤Ã¤¿²»³ÚÀ©ºî¤Î¤³¤È¡ª¡ÚÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¡Û
³Ø¹»¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤¤ËèÆü¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¯¥¤¥º¤ÇÂ©È´¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¤Ç¤¤ëÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ÖDTM¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¸ì¡©
¡ÖDTM¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò»È¤Ã¤¿²»³ÚÀ©ºî¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç²»³Ú¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡ÖDesk Top Music¡Ê¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡Ë¡×¤òÎ¬¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡ª
DTM¤È¤Ï¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¾å¤Ç²»³ÚÀìÍÑ¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¤ò»È¤Ã¤Æ¤¹¤ëºî¶Ê¤ä±éÁÕ¤Î¤³¤È¡£
³¤³°¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡Ø¥Ç¥¸¥¿¥ëÂç¼Àô¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¡Ù
¡¦¡ØÅçÂ¼³Ú´ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡Ù
Ê¸¡¿Ray WEBÊÔ½¸Éô