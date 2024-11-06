¡Ú½ñÉ¾¡Û¡Ø°åÎÅ²á¸íÊÛ¸î»Î¶ä»Ò¡Ù¡È³°²Ê°å¤Ë¤·¤ÆÊÛ¸î»Î¡É¤Î¾®Àâ²È¡¦ÉÙ±Ê°¦»á¤¬ÉÁ¤¯°åÎÅ¥É¥é¥Þ
¡Ú½ñÉ¾¡Û¡Ø°åÎÅ²á¸íÊÛ¸î»Î¶ä»Ò¡Ù¡¿ÉÙ±Ê°¦¡¦Ãø¡¿·Ð±Ä½ñ±¡¡¿1760±ß
¡ÚÉ¾¼Ô¡Û¹á»³¥ê¥«¡ÊÀº¿À²Ê°å¡Ë
¡¡°å»Õ¤Î·ÐÎò¤â»ý¤Ä½÷ÀÊÛ¸î»Î¤ÎÊª¸ì¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤â¶½Ì£¤¬¤Ò¤«¤ì¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£¤Õ¤¿¤Ä¤Î¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢ÉñÂæ¤ÏÆ±¤¸ÉÂ±¡¡¢³°²Ê¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤¢¤È¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿´µ¼Ô¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢²ÈÂ²¤¬ÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£¶ä»Ò¤Ï¤Ï¤¸¤á¤ÏÀèÇÚÊÛ¸î»Î¤Î²¼¤Ç¡¢½½Ç¯¸å¤ÎÆó²óÌÜ¤Ï¼çÇ¤ÊÛ¸î»Î¤È¤·¤ÆË¡Äî¤ËÎ©¤Ä¡£
¡¡¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡È°å»Õ·óÊÛ¸î»Î¡É¤Ê¤Î¤Ç¡¢°äÂ²¤äÉÂ±¡¤«¤éÄó¶¡¤µ¤ì¤¿¥«¥ë¥Æ¤Î¥³¥Ô¡¼¤ä¼ê½Ñ¥Ó¥Ç¥ª¤Î²ò¼á¤Ë¤Ï°ìÊ¬¤Î·ä¤â¤Ê¤¤¡£ÆÉ¼Ô¤Ï¡Ö¤½¤¦¤«¡¢¥×¥í¤Ï¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ°åÎÅ¥ß¥¹¤«¤É¤¦¤«¤òÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡×¤È¿äÏÀ¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ÎÂé¸ïÌ£¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡Ë¡Äî¤Ç¤Î¾Ú¿Í¿ÒÌä¤Ï¤µ¤é¤Ë¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¡£¤É¤Á¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡È¾¡ÉéÉþ¡É¤Ç¤¢¤ë¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥¹¡¼¥Ä¤ò¿È¤ËÃå¤±¤¿ÀèÇÚÊÛ¸î»Î¤ä¶ä»Ò¤¬¡¢åÌÌ©¤Ê½àÈ÷¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢ÂçÃÀ¤ËÉÂ±¡Â¦¤Î´Ø·¸¼Ô¤òÌä¤¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÊª¸ì¤¬¤¿¤À¤ÎÃÎÅª¥²¡¼¥à¾®Àâ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¶ä»Ò¤ò»Ï¤á¡¢ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ß¤Ê¤Î¿Í´ÖÌ£¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¤ª¤«¤²¤À¡£¶ä»Ò¤Î»Õ¾¢¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥Ò¥ç¥¦ÊÁ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÀèÇÚÊÛ¸î»Î¡¢ÉÂ±¡¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ëº¤Æñ¤Ë¤âÂÑ¤¨¤ë´Ç¸î»ÕÄ¹¡¢Áí¹çÉÂ±¡¤Î»öÌ³Ä¹¤«¤é¶ä»Ò¤Î¤È¤³¤í¤ËÅ¾¿¦¤·¤¿»öÌ³¶ÉÄ¹¤Ê¤É¡¢¤É¤Î¿Í¤¿¤Á¤âÁþ¤á¤Ê¤¤¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡È°¿Í¡É¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Ê¤¤¤Î¤â¤³¤ÎÊª¸ì¤ÎÆÃÄ§¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤¤¤¯¤é°¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ç°åÎÅ¥ß¥¹¤Ïµ¯¤¡¢ÂçÀÚ¤Ê²ÈÂ²¤ÎÌ¿¤¬Ã¥¤ï¤ì¤ë¤ÈÆóÅÙ¤È¼è¤êÊÖ¤·¤Ï¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤â¸¶¹ð¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿²ÈÂ²¤Î°ä±Æ¤È¤È¤â¤ËÆþÄî¤·¡¢¿ÒÌä¤Ç¤ÏÎÞ¤òÎ®¤¹¡£ËµÄ°ÀÊ¤Î°å»Õ¤«¤é¡ÖÎ¢ÀÚ¤ê¼Ô¡ª¡×¤ÈÇÍÀ¼¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö»ä¤Î¤è¤¦¤Ê³°²Ê°å¤ÎÊÛ¸î»Î¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤¬¥ª¥Ú¼¼¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò¤³¤¸³«¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡×¤È°äÂ²Â¦¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤ë¶ä»Ò¤Î·è°Õ¤Ë¡¢ÆÉ¤àÂ¦¤âÇØ¶Ú¤¬¿¤Ó¤ë¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÊÛ¸î»Î¤¤¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¦¤Ê¤«¤ì¡£¤³¤ÎÊª¸ì¤ÎÃø¼Ô¤³¤½¤¬¡Ö³°²Ê°å¤Ë¤·¤Æ°äÂ²Â¦ÊÛ¸î»Î¡×¤Ê¤Î¤À¡£¤¤¤Þ¤ä¡Ö¾®Àâ²È¡×¤È¤¤¤¦Âè»°¤Î¸ª½ñ¤¤â¤Ç¤¤¿Ãø¼Ô¤Ë¿´¤«¤é¤Î¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¡£
¢¨½µ´©¥Ý¥¹¥È2024Ç¯11·î8¡¦15Æü¹æ