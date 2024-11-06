¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥éÄ©ÀïÃæ¤ÎJuju¡¢¤¤¤Þ¤µ¤é¼«Æ°¼Ö¶µ½¬½êÄÌ¤¤¤Ç¸ÍÏÇ¤Ã¤¿ÏÃ
½é¤ÎÆüËÜ¿Í½÷À¥ì¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ»²ÀïÃæ¤ÎJuju
ºÇ¹â»þÂ®¤ª¤è¤½300¥¥í¡¢F1¤Ë¼¡¤°¹ñÆâºÇ¹âÊö¤Î¥ì¡¼¥¹¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¡×¡£º£µ¨¡¢¤½¤ÎÉñÂæ¤Ë»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤«¤Ä½é¤ÎÆüËÜ¿Í½÷À¥ì¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ»²ÀïÃæ¤Ê¤Î¤¬Juju¤³¤ÈÌîÅÄ¼ù½á¡Ê18ºÐ¡¢TGM Grand Prix½êÂ°¡Ë¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃå¼Â¤Ë·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤ëJuju
3·î¤ÎÎë¼¯¤Ç¤Î³«ËëÀï¤ò½ÐÁö21ÂæÃæ17°Ì¡Ê´°Áö¤Ï19Âæ¡Ë¤Ç½ª¤¨¤ë¤È¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç7Àï¤¹¤Ù¤Æ¤Ë´°Áö¡£¤Þ¤¿¡¢º£µ¨¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢²¤½£¤Çµì·¿¤ÎF1¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¥«¡¼¡¢GP2¤Ê¤É¤Î¼ÖÎ¾¤ÇÁè¤ï¤ì¤ë¡ÖBOSS GP¡¡CHAMPIONSHIP¡×¡Ê°Ê²¼¡¢BOSS GP¡Ë¤Ë¤â»²Àï¤·¤Æ¤¤¿¡£
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¤Ç¤Ï¤Þ¤À¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²Ô¤²¤º¤Ë¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢BOSS GP¤Ç¤Ï2¾¡¤òµó¤²¤ë¤Ê¤ÉÀ®Ä¹¤â´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£¥ì¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÂç¤¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤ó¤Àº£µ¨¡¢ËÜ¿Í¤Ï¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÀµÄ¾¡¢ºòµ¨¤Î¥¹¥¿¡¼¥È»þ¤Ë¤Ïº£µ¨¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¤Ë»²Àï¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤ß¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿·ë²Ì¡¢¤½¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬½ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë¤Ç¤âF1¤Ë¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤âÂ¿¤¤¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¤Ø¤Î»²Àï¤ÏÂç¤¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤·¤¿¡£
´ÊÃ±¤Ë³èÌö¤Ç¤¤ë¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï½é¤á¤«¤é¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢º£µ¨¤ÏÊÙ¶¯¤Î1Ç¯¤È³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡£µîÇ¯¤Þ¤Ç¤È¤ÏÆâÍÆ¤ÎÇ»¤µ¤¬°ã¤¦¤·¡¢Ëè¥ì¡¼¥¹¡¢³Ø¤Ö¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡×
14ºÐ¤Ç¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ÎF4Áª¼ê¸¢¤Ë¥Õ¥ë»²Àï¤¹¤ë¤¿¤á¡¢²¤½£¤ËµòÅÀ¤ò°Ü¤·¤¿Juju¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ¤Ç¤Î¥ì¡¼¥¹·Ð¸³¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤Î¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤ò½ÏÃÎ¤·¤¿¥ì¡¼¥µ¡¼¤È¤Î¾¡Éé¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤â¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡ÖÁö¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤È¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÊý¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥³¡¼¥¹¤ò½ÏÃÎ¤·¡¢ÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤Ã¤Æ¤Ç¤âÁö¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÊý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×
¼Ö¼«ÂÎ¤â¡¢µîÇ¯¤Þ¤Ç¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿F3¤äF4¥¯¥é¥¹¤È¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¤¬°ã¤¤¡¢´·¤ì¤ë¤Î¤Ï·è¤·¤Æ´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ø¥«¡¼¥ì¡¼¥¹¤Ã¤Æ¥¢¥¯¥»¥ë¤È¥Ö¥ì¡¼¥¤òÆ§¤à¤À¤±¤Ç¤·¤ç¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¤Ç¤Ï¥Ö¥ì¡¼¥Æ§ÎÏ¤Ï·Ú¤¯100Ô¤òÄ¶¤¨¤Þ¤¹¤·¡¢¥³¡¼¥Ê¥ê¥ó¥°Ãæ¤Ï½Ö´ÖÅª¤ËÂÎ½Å¤Î4ÇÜ¤¯¤é¤¤¤ÎG¡Ê½ÅÎÏ²ÃÂ®ÅÙ¡Ë¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÃËÀ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¹¤´¤¯²á¹ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
BOSS GP¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¤Ï¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡Ê¥ì¡¼¥¹¥¦¥¤¡¼¥¯¤ä¸ø¼°¥Æ¥¹¥È°Ê³°¤Ï¡ËÎý½¬¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Ñ¥ï¡¼¤Î¥Þ¥·¥ó¤Ë´·¤ì¤ë¤¿¤á¡£·Ð¸³ÃÍ¤òÀÑ¤à¤Ë¤Ï¡¢º£¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¥ì¡¼¥¹¤Ë½Ð¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×
Éã¤Ï¸µF1¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡£ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¥ì¡¼¥¹³¦¤ÎºÇÇ¯¾¯µÏ¿¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿Juju¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é»²Àï¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ø¿´¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤ÏÉ¬Á³¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¼ÂºÝ¡¢¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Î¥Ô¥Ã¥È¤Ç¤âÁÛÁü°Ê¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢ÆüËÜ¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤Ï²¤½£¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¤Þ¤À¤Þ¤ÀÄã¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¡£¤ª¤½¤é¤¯Æ±Ç¯Âå¤Î½÷À¤Ë¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡£
¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢»ä¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Áý¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
11·î9Æü¤ËÂè8Àï¡¢10Æü¤ËºÇ½ªÀï¡Ê¶¦¤ËÎë¼¯³«ºÅ¡Ë¡£½é·Ð¸³¤Î¥Þ¥·¥ó¤ä¥³¡¼¥¹¤Ë¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤âÃå¼Â¤Ë·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë
ºòÇ¯12·î¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¤Î¹çÆ±¥Æ¥¹¥È¤Ç¥¹¥¥ë¤òÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢º£µ¨¤«¤éÆüËÜ¤Ç¥ì¡¼¥¹¤Ë»²Àï¤·¤Æ¤¤¤ëJuju¤À¤¬¡¢¹ñÆâ¤Î¶¥µ»¥é¥¤¥»¥ó¥¹¼èÆÀ¤Ë¤ÏÉáÄÌ¼«Æ°¼ÖÌÈµö¤¬É¬Í×¡£¤½¤Î¤¿¤á¼«Æ°¼Ö¶µ½¬½ê¤ËÄÌ¤¤¡¢18ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿º£Ç¯2·î¤ËÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö³«ËëÀï¤¬3·î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»î¸³¤ËÍî¤Á¤¿¤é¥ì¡¼¥¹¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ï¾¯¤·¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë°ìÈÌ¼Ö¤Î±¿Å¾¤Ê¤É´ÊÃ±¤À¤È»×¤¦¤¬¡¢¶µ½¬½ê¤Ç¤Ï°Õ³°¤Ë¶ìÀï¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¶µ½¬½ê¤Ç¤ä¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¡¢¼Â¤Ï¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤È¿¿µÕ¤Ê¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ......¡£¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤¤¤Ä¤âÁ°¤ò¹Ô¤¯¼Ö¤Ë¥Ù¥¿¥Ù¥¿¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÄÉ¤¤±Û¤·¤Ï´ðËÜ¶Ø»ß¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¥«¡¼¥Ö¤Ç¤â¤¤¤Ä¤â¤ÏÉã¤Ë¡Ø±ïÀÐ¡Ê¤Î¥®¥ê¥®¥ê¡Ë¤ò¹¶¤á¤í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¸ºÂ®¤ò¤»¤º¥«¡¼¥Ö¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¶µ´±¤«¤é¡Ø¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò¶Ê¤¬¤ë¤È¤¤Ï²ÃÂ®¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤ä¤ó¤ï¤êÅÜ¤é¤ì¤¿¤ê¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
¥ì¡¼¥¹¤È°ã¤¤¡¢¶µ½¬½ê¤Ç¤Ï20¡¢30¥¥í¤ÇÁö¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢´·¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¾¯¤·»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
º£½Õ¡¢ÆüËÜÂç³Ø¤ËÆþ³Ø¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä²Ê³ØÉô¤Î1Ç¯À¸¤È¤·¤Æ²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¼ø¶È¤Ë¤â½ÐÀÊ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤¹¤¬¡¢¥ì¡¼¥¹¤È¤ÎÎ¾Î©¤Î¶ìÏ«¤Ê¤É¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¼þ¤ê¤Î³ØÀ¸¤â¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¶ìÏ«¤Ã¤Æ¤è¤ê¤Ï»É·ã¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÀ¤³¦¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âÂç¿Í¤ÎÃËÀ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë´·¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æ±À¤Âå¤ÎÍ§Ã£¤È¤Î´Ö¤Ë¥®¥ã¥Ã¥×¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£Î®¹Ô¤ËÁÂ¤¯¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î¥¢¥×¥ê¤ÎÏÃ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¤Ï11·î9Æü¤ËÂè8Àï¡¢10Æü¤Ë¤Ïº£µ¨ºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤ëÂè9Àï¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÎë¼¯¡Ë¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢Juju¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤¹¤À¤±¡×¤ÈÎäÀÅ¤ËÏÃ¤¹¡£
Ì´¤ÏÆüËÜ¿Í½é¤Î½÷ÀF1¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤À¡£
¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÄºÅÀ¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êF1¤¬ÌÜÉ¸¡£²áµî¤Ë¤â½÷À¤ÎF1¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï²¿¿Í¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·è¾¡¤Ë½Ð¤¿¤Î¤Ï¤Õ¤¿¤ê¤À¤±¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï50Ç¯¶á¤¯Á°¤Î¤³¤È¡£
¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï¤Û¤«¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤âÃËÀ¤Î¶¥µ»¿Í¸ý¤Î³ä¹ç¤¬°µÅÝÅª¤Ë¹â¤¯¡¢½÷À¤Ç¤ÏÌµÍý¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬Â¿¤¤¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤¬³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤½¤¦¤·¤¿À¼¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÊ§¿¡¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Juju¤ÎÄ©Àï¤Ï¤Þ¤À»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¡üJuju¡ÊÌîÅÄ¼ù½á¡Ë¡¡
2006Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£Éã¤Ï¸µF1¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÌîÅÄ±Ñ¼ù¡£3ºÐ¤«¤é¥«¡¼¥È¤Ë¾è¤ê¡¢9ºÐ¤Ç¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¥«¡¼¤ò±¿Å¾¤·¤ÆÈóËÞ¤ÊºÍÇ½¤ò¸«¤»¤ë¤â¡¢¹ñÆâ¤ÎÇ¯ÎðÀ©¸Â¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾å°Ì¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ø¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¬º¤Æñ¤È¤Ê¤ê¡¢20Ç¯¤«¤é²ÈÂ²¤È¶¦¤Ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¥ì¡¼¥¹·Ð¸³¤òÀÑ¤à¡£23Ç¯¤ÏF1¤ÎÅÐÎµÌç¤Ç¤¢¤ë¥æ¡¼¥í¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç½÷À½é¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢¥¸¥Î¥Ã¥¯¥¹F2000¤Ç¤ÏÇ¯´Ö²¦¼Ô¤Ëµ±¤¯¡£24Ç¯¤«¤é¹ñÆâºÇ¹âÊö¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¤Ë»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¡¢ÆüËÜ¿Í½÷À¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ»²Àï¡ÊTGM Grand Prix½êÂ°¡Ë¡£¿ÈÄ¹170Ñ¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿·ª¸¶ÀµÉ×¡¡¼Ì¿¿¡¿©juju10.com