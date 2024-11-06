Ê¼¸Ë¸©¡¦ºØÆ£Á°ÃÎ»ö¤òº£¤µ¤é»Ù»ý¤¹¤ë¿Í¡¹¤ÎÁÇÀ¡¡¡È¥ä¥é¥»µ¿ÏÇ¡É¤ÎÆ°²è¤Î¿¿Áê¤Ï¡©
¡¡10·î31Æü¤Ë¹ð¼¨¤ò·Þ¤¨¤¿Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»öÁª¡Ê11·î17ÆüÅê³«É¼¡Ë¤ÇÇÈÍð¤Ïµ¯¤¤ë¤Î¤«¡£¸½ºß¡¢ÂçÊý¤ÎÍ½ÁÛ¤ËÈ¿¤·¤Æ¡¢ºØÆ£¸µÉ§Á°ÃÎ»ö¡Ê46¡Ë¤Ø¤Î»Ù»ý¤¬¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê¡ÖºØÆ£±þ±çÃÄ¡×¤ÎÌÌ¡¹¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¤ß¤ë¡Û¡È¤ªÅÚ»º¡É¤ò¡Ö²¶¤¬¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÆ²¡¹¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¡¡¹âµé¥¬¥Ë¤ò¼ê¤ËËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤ëºØÆ£Á°ÃÎ»ö
¡¡10·î²¼½Ü¤Î½µËö¡£Ê¼¸Ë¸©À¾ÏÆ»Ô¤Î¸øÌ±´Û¤Ç³«¤«¤ì¤¿ºØÆ£»á¤Î½¸²ñ¤Ë¤ÏÌó70¿Í¤Î»Ù»ý¼Ô¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£40¡Á60Âå¤Î¥Ö¥ë¡¼¥«¥é¡¼ÁØ¤ÎÃËÀ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢50Âå°Ê¾å¤Î½÷À¤¿¤Á¤â¥Á¥é¥Û¥é¡£
¡¡1»þ´Ö¤Û¤É¤Ç²ñ¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢ºØÆ£»á¤ÏÇØ¶Ú¤ò¿¤Ð¤·¤Æ½Ð¸ý¤ËÎ©¤Á¡¢µ¼Ô¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç»²²Ã¼Ô°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤È°®¼ê¡£»Ù»ý¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ä¼Ì¿¿»£±Æ¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡½¡½¡£
¡ÖÁð¤Îº¬¤Ç»Ù±ç¤ÎÎØ¤¬¡×
¡Ö¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡×¤ä¡ÖÂ£ÅúÉÊ¤Î¤ª¤Í¤À¤ê¡×µ¿ÏÇ¤ò¹ðÈ¯¤µ¤ì¤¿ºØÆ£»á¤ËÂÐ¤·¡¢¸©µÄ²ñ¤¬ÉÔ¿®Ç¤°Æ¤òÁ´²ñ°ìÃ×¤Ç²Ä·è¤·¤¿¤Î¤Ï9·î19Æü¡£1½µ´Ö¸å¡¢ºØÆ£»á¤Ï¼Ç¤¤òÈÝÄê¤·¡¢¡Ö¼º¿¦¤·¤¿¾å¤Ç½ÐÄ¾¤·Áªµó¤Ø¤Î½ÐÇÏ¡×¤òÀë¸À¤·¤¿¡£
¡Ö°ÊÍè¡¢ºØÆ£»á¤¬°ì¿Í¤ÇÄÔÎ©¤Á¤ò»Ï¤á¤ë¤È¡¢SNS¤Ë¤Ï¡ÈºØÆ£¤µ¤ó¤Ï°¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡É¤ä¡È²þ³×¤òÂ³¤±¤Æ¤¯¤ì¡É¤È¤¤¤Ã¤¿±þ±ç¤ÎÅê¹Æ¤¬°î¤ì¡¢³ÆÃÏ¤ÎÄÔÎ©¤Á¤Ç¤â¿Í¤À¤«¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡£Áð¤Îº¬¤Ç¤Î»Ù±ç¤ÎÎØ¤¬½ù¡¹¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡10·î24Æü¤Ë¤Ï¡ÖNHK¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¡×ÅÞ¼ó¤Ç¸µ»²±¡µÄ°÷¤ÎÎ©²Ö¹§»Ö»á¤¬¡ÖºØÆ£»á»Ù±ç¡×¤òÌÜÅª¤ËÃÎ»öÁª¤Ø¤Î½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¤µ¤é¤ËÃÏ¸µ¤ÎÍÎÏ¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤â¡¢ºØÆ£±þ±çÃÄ¤Ë²Ã¤ï¤ë¼Ô¤¬¸½¤ï¤ì¡¢Åö½é¤Ï¡ÈÍîÁªÉ¬»ê¡É¤È¤ß¤é¤ì¤¿ºØÆ£»á¤¬¤³¤³¤ËÍè¤ÆÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ëÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡Ö¥ä¥é¥»Æ°²è¡×¤Î¿¿Áê
¡¡¤½¤·¤Æº£¡¢SNS¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¤½¤ÎÍÎÏ¼Ô¤Î°ì¿Í¤Ç¡ÖºØÆ£¿Ø±Ä¤ÎÁªµó»²ËÅ¡×·ó¡Ö¥Õ¥£¥¯¥µ¡¼¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë¥³¥ó¥µ¥ë²ñ¼Ò·Ð±Ä¼Ô¤ÎA»á¤¬ºØÆ£»á¤È°ì½ï¤Ë±Ç¤ë¡È¿ÀÆ°²è¡É¤ÎÂ¸ºß¤À¡£
¡¡Æ°²è¤Ï¡¢¹âÎð½÷À¤¬ºØÆ£»á¤ËÊâ¤ß´ó¤ê¡¢¸©¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¡ÖÉ´¼÷¡×¤ò½Ë¤¦µÇ°ÉÊ¤ò¼ê¤Ë´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£ºØÆ£»á¤â¹ø¤ò¤«¤¬¤á¡¢½÷À¤Î¼ê¤ò°®¤êÄù¤á¤ë¤Ê¤É¿´²¹¤Þ¤ë¡È´ñÀ×¤Î½Ö´Ö¡É¤òÂª¤¨¤¿¤â¤Î¤À¤¬¡¢
¡ÖÆ°²èÆâ¤ÇA¤µ¤ó¤¬100ºÐ¤Î½÷À¤ËÉÕ¤Åº¤¦ÉØ¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢ºØÆ£»á¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤é¤»¤ëÍÍ»Ò¤¬°ì½Ö±Ç¤ê¹þ¤ß¡¢¡È¥ä¥é¥»Æ°²è¡É¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¿¿Áê¤ò³Î¤«¤á¤ë¤¿¤áA»á¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¡ÖºØÆ£¤È¤Ï3Ç¯Á°¤ÎÃÎ»öÁª»þ¡¢Èà¤ò±þ±ç¤·¤¿¤Î¤¬±ï¤ÇÍ§¿Í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âº£²ó¤ÏÈà¤ÎÁªµó¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Æ°²è¤Î·ï¤Ï¡¢Èà¤¬°ì¿Í¤Ç±ØÎ©¤Á¤ò»Ï¤á¤¿¤ÈÊ¹¤¡¢¡È»É¤µ¤ì¤Ç¤â¤·¤¿¤éÂçÊÑ¤À¡É¤È¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤¬»ä¤Ë¡ÈºØÆ£¤µ¤ó¤Ë¤ªÎé¤¬¤·¤¿¤¤¡É¤ÈÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¿¡£¤À¤«¤é¥¢¥Æ¥ó¥É¤ò¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¡£ºØÆ£¤Ï¿Í¤ò»¦¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡È¿Í»¦¤·¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤¸¤á¤È°ì½ï¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¼ê¤òÂß¤¹¤·¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÈãÈ½¤µ¤ì¤ëÊý¡¹¤ÎÀ¼¤Ë¤â¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×
¡¡Â¾¤Ë¤âÃÏ¸µ¾¦Å¹³¹¤ÎÉûÍý»öÄ¹¤òÌ³¤á¡¢¿À¸Í¥ì¥¶¡¼¶¨Æ±ÁÈ¹çÂåÉ½¤Ç¤â¤¢¤ëB»á¤â»Ù±ç¼Ô¤Î°ì¿Í¡£B»á¤Î·ÈÂÓ¤ËÏ¢Íí¤¹¤ë¤È¡Ö¡ÊÁªµó¤ò¡Ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤¿¤â¤Î¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸ì¤é¤º¡£
¡¡ËÁÆ¬¤Î½¸²ñ¤Î¸å¡¢ºØÆ£»á¤òÄ¾·â¤·¤¿¡£
¡ÖÁÈ¿¥¤äÃÄÂÎ¤Î»Ù±ç¤¬¤Ê¤¤Ãæ¡¢°ì¿Í¤Ç¡ÊÁªµó³èÆ°¤ò¡Ë»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤Î¸å±ç²ñ¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ä¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë±þ±ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óÈãÈ½¤µ¤ì¤ëÊý¡¹¤ÎÀ¼¤Ë¤â¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Àï¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¸õÊä¼Ô¤¬²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿ÁªµóÀï¤Ï»ö¼Â¾å¡¢ºØÆ£»á¤Î¤Û¤«¡¢°ðÂ¼ÏÂÈþÁ°Æôºê»ÔÄ¹¡¢¸µ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÀ¶¿åµ®Ç·»á¤Ë¤è¤ë¡È»°¤Ä¤É¤â¤¨¡É¤ÎÁè¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¡£º£¤Î¤È¤³¤í¡¢°ðÂ¼»á¤¬°ìÊâ¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2024Ç¯11·î7Æü¹æ ·ÇºÜ