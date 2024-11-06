Àº¿À²ÊÊÄº¿ÉÂÅï¤Î´Ç¸î»Õ¢ª¤É¤óÄì¤Î°ú¤¤³¤â¤ê¢ªÇä¤ì¤Ã»Òºî²È¡¡½©Ã«¤ê¤ó¤³¤¬ÌÀ¤«¤¹Ì´¤Î³ð¤¨Êý
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡Ø¥Ê¡¼¥¹¤Î±¬·î¤Ë»ë¤¨¤ë¤â¤Î¡Ù¡ÊÊ¸½ÕÊ¸¸Ë¡Ë¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤ëºî²È¡¦½©Ã«¤ê¤ó¤³¤µ¤ó¡£ËÜºî¤Ï¥·¥ê¡¼¥º²½¤¬·èÄê¤·¡¢11·î6Æü¤ËÂè2´¬¡Ø¥Ê¡¼¥¹¤Î±¬·î¤Ë»ë¤¨¤ë¤â¤Î2¡¡å«¤ò¤Ä¤Ê¤°¡Ù¤¬È¯Çä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£10Ç¯°Ê¾å¤ÎÉÂÅï¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢ºî²È¤ËÅ¾¿È¤·¤¿½©Ã«¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡¢¤É¤óÄì¤ÎÆü¡¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÀº¿À²ÊÊÄº¿ÉÂÅï¤Î´Ç¸î»Õ¢ª¤É¤óÄì¤Î°ú¤¤³¤â¤ê¢ªÇä¤ì¤Ã»Òºî²È¡¡½©Ã«¤ê¤ó¤³¤µ¤ó
¡Ø¥Ê¡¼¥¹¤Î±¬·î¤Ë»ë¤¨¤ë¤â¤Î¡Ù¡Ê½©Ã«¤ê¤ó¤³ Ãø¡Ë
¾®»ù²Ê¤Ï¤Ä¤é¤¹¤®¤¿
¡½¡½¡Ø¥Ê¡¼¥¹¤Î±¬·î¤Ë»ë¤¨¤ë¤â¤Î¡Ù¤Î¥·¥ê¡¼¥º²½¤¬·èÄê¤·¡¢Âè2´¬¡Ø¥Ê¡¼¥¹¤Î±¬·î¤Ë»ë¤¨¤ë¤â¤Î2¡¡å«¤ò¤Ä¤Ê¤°¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡½©Ã«¤µ¤ó¤Ï¡¢Æ±ºî¤¬note¼çºÅ¤ÎÁÏºîÂç¾Þ2023¤Ç¡ÖÊÌºýÊ¸éº½Õ½©¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢´Ç¸î»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
½©Ã«¡¡13Ç¯´Ö¡¢Àº¿À²Ê¤Î´Ç¸î»Õ¤È¤·¤ÆÉÂÅï¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊÄº¿ÉÂÅï¤ËÄ¹¤¯¤¤¤Æ¡¢µÞÀ´ü¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥Ê¡¼¥¹¤Î±¬·î¤Ë»ë¤¨¤ë¤â¤Î¡Ù¤ÎÉñÂæ¤ÏÀº¿À²Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä¹´üÎÅÍÜ·¿ÉÂÅï¤È¤¤¤¦´°¼£¤ÎË¾¤á¤Ê¤¤´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬½¸¤¦²Ê¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¬´Ç¸î»Õ»þÂå¤Ë·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¿§Ç»¤¯½Ð¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¼ç¿Í¸ø¤Î´Ç¸î»Õ¡¦±¬·îºé¾Ð¡Ê¤¦¤Å¤¡¦¤µ¤¨¡Ë¤Ï¡¢´µ¼Ô¤¬»à¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤È¤¤Ë¸½¤ì¤ë¡È»×¤¤»Ä¤·¡É¤¬»ë¤¨¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÉÔ»×µÄ¤ÊÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½©Ã«¡¡¡È»×¤¤»Ä¤·¡É¤ÎÀßÄê¤Ï¡¢´Ç¸î³ØÀ¸»þÂå¤Î¼Â½¬¤Ç¤Î·Ð¸³¤¬¤â¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»à¤ÈÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤Î»Å»ö¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ¬¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¤¤¶´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î¤´°äÂÎ¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤·¤¿¤È¤¤Î¾×·â¤Ï¡¢º£¤Ç¤âËº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼Â½¬»þ¤ËÃ´Åö¤·¤¿´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¡¢Á°Æü¤Þ¤Ç¤ª¸µµ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢ÍâÄ«½Ð¶Ð¤¹¤ë¤ÈË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£ºÇ´ü¤Î½Ö´Ö¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢»ä¤Ï´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤¤Á¤ó¤È´ó¤êÅº¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢º£¤Ç¤â¼«Ìä¼«Åú¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê»ä¤Î»×¤¤¤¬¡¢¡Ø¥Ê¡¼¥¹¤Î±¬·î¤Ë»ë¤¨¤ë¤â¤Î¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ï¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤â¤½¤â¤Ê¤¼Àº¿À²Ê¤òÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
½©Ã«¡¡»ä¤Ï»Ò¤É¤â¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤È¤â¤È¤Ï¾®»ù²Ê»ÖË¾¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¼Â½¬¤¬ËÜÅö¤Ë¿É¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£»Ò¤É¤â¤Ï¡¢¾®¤µ¤ÊÂÎ¤ÇËÜÅö¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤ËÉÂµ¤¤ÈÀï¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·òµ¤¤µ¤È¸þ¤¹ç¤¦°å»Õ¡¢´Ç¸î»Õ¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤â¶¯¤¤³Ð¸ç¤ÈÀº¿ÀÎÏ¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Ãí¼Í¤äÄË¤ß¤ÎÈ¼¤¦¸¡ºº¤¬·ù¤Çµã¤¤¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Öµã¤¤¤Á¤ã¥À¥á¡×¤È¤Ï·è¤·¤Æ¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤µã¤¤¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡¢¤Ç¤â¼ê¤ÏÆ°¤«¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤«¤Ê¡©¡×¤È¿¿ÀµÌÌ¤«¤é»Ò¤É¤â¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤ÆÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤ÐÌ³¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£»ÀÁÇ¥Þ¥¹¥¯¤ò¤Ä¤±¤Æ¥×¥ì¥¤¥ë¡¼¥à¤Ç³Ú¤·¤½¤¦¤ËÍ·¤Ö»Ò¤É¤â¤Ë¡¢ÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö°ì²óµÙ¤â¤¦¤Í¡×¤È¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£»Ò¤É¤â¤¬Âç¹¥¤¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»ä¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤Ç¤¤ë¿Í¤ËÇ¤¤»¤è¤¦¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤È¤â¤È¿´Íý³Ø¤ä¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Àº¿À²Ê¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ÍÄ¾¯´ü¤ÏÆÉ½ñ·ù¤¤¤À¤Ã¤¿
¡½¡½°ìÊý¤Ç¡¢ºî²È¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤Ø¤Î¶½Ì£¤Ï¤¤¤Äº¢¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
½©Ã«¡¡¹â¹»À¸¤Îº¢¤«¤é¡¢ÇùÁ³¤ÈÆ´¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Âç³Ø¼õ¸³¤Ç¿ÊÏ©¤ò·è¤á¤ë¤È¤¤â¡¢¿Í¤È´Ø¤ï¤ë¤«¡¢Ê¸¾Ï¤Ë´Ø¤ï¤ë¤«¤ÇÌÂ¤Ã¤Æ¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¿Í¤È´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤òÁª¤Ó¡¢´Ç¸î»Õ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éËÜ¤Ï¤è¤¯ÆÉ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡©
½©Ã«¡¡¤½¤ì¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤ÏÆÉ½ñ¡á¤ªÊÙ¶¯¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¢¤Þ¤ê¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»ä¤ÎÆÉ½ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï¹â¹»À¸¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¤¤Ã¤«¤±¤Ï¶µ²Ê½ñ¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÆÌÜÞûÀÐ¤Î¡Ø¤³¤³¤í¡Ù¤ä°ÂÇÜ¸øË¼¤Î¡ØÀÖ¤¤Ëú¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿ÆüËÜÊ¸³Ø¤ÎÌ¾ºî¤Ç¤·¤¿¡£ÆüËÜÊ¸³Ø¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¡ª¡¡¤È¾×·â¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢³©ÀîÎ¶Ç·²ð¤äÂÀºË¼£¤Ê¤ÉÍÌ¾¤Êºî²È¤ÎÂåÉ½ºî¤ò¤¶¡¼¤Ã¤ÈÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Ê¸¾Ï¤ò½ñ¤¯¤Î¤â¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤ÏÂç¤Î¶ì¼ê¤Ç¡Ä¡Ä¡£¤Ç¤â¡¢ËÜ¤òÆÉ¤ß»Ï¤á¤¿¤ª¤«¤²¤«¡¢¹â¹»À¸¤Îº¢¤Ï¾®ÏÀÊ¸¤¬°ìÈÖ¤ÎÆÀ°Õ²ÊÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½ÁÏºî¤â¹â¹»»þÂå¤«¤é¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
½©Ã«¡¡¤¤¤¨¡¢´Ç¸î»Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÁÏºî¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¿ôÀé»ú¤¯¤é¤¤¤Î¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò2¤Ä½ñ¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£´Ç¸î³Ø¹»»þÂå¤Ï¡¢ÆóÅÙ¤È·Ð¸³¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤Ë»¤·¤¯¤Æ¡¢ËÜ¤òÆÉ¤à»þ´Ö¤¹¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£´Ç¸î»Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢ºÇ½é¤Î¿ôÇ¯¤Ï»Å»ö¤Ë´·¤ì¤ë¤³¤È¤ËÉ¬»à¤Ç¡¢ÁÏºî¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Æ¬¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¡Ö½ñ¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¾ï¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½¥á¥Ç¥£¥¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥ànote¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤Ï2020Ç¯¤«¤é»Ï¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½©Ã«¡¡´Ç¸î»Õ¤Î»Å»ö¤ÏÂç¹¥¤¤Ç¡¢°ìÀ¸Â³¤±¤ëµ¤¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢30ÂåÁ°È¾¤ÇÂç¤¤¯ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¡¢¼¤á¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Âà¿¦¸å¿ôÇ¯¤Ï¥Ù¥Ã¥É¤«¤é½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¾õÂÖ¤¬°¤¯¤Æ¡¢ËÜ¤äÌ¡²è¤òÆÉ¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤â¥¹¥Þ¥Û¤â¸«¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤´ÈÓ¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ì²¤ì¤Ê¤¤¤·¡Ä¡Ä¤â¤¦¤É¤óÄì¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤·¤Ð¤é¤¯ÎÅÍÜ¤·¤Æ¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÆÉ½ñ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä³°½Ð¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²È¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¤È¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢¼«Á³¤È¡Ö½ñ¤³¤¦¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Í¯¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤Îº¢¡¢¥Ð¥¤¥¯Àîºê¥Ð¥¤¥¯¤µ¤ó¤¬¡¢note¤ÎÅê¹Æ¤ò´ð¤Ë¥·¥ç¡¼¥È¥·¥ç¡¼¥È¾®Àâ½¸¡ØÅÅÏÃ¤ò¤·¤Æ¤ë¤Õ¤ê¡Ù¤ò½ÐÈÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Â¾¤ÎÅê¹Æ¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢°ÛÀ¤³¦Å¾À¸¤â¤Î¤ä¡¢¤Ê¤í¤¦·Ï¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢»ä¤Î½ñ¤¤¿¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢note¤Ê¤é¥·¥ç¡¼¥È¥·¥ç¡¼¥È¤â½ñÀÒ²½¤Ç¤¤ë¤ó¤À¡ª¡¡¤È´ò¤·¤¯¤Æ¡£¤â¤Á¤í¤óÀîºê¤µ¤ó¤ÏÃøÌ¾¤ÊÊý¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÁÇ¿Í¤Î»ä¤È¤ÏÁ°Äó¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¤¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½note¤Ë¤Ï¾®Àâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤¤â¤¿¤¯¤µ¤óÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
½©Ã«¡¡2021Ç¯¤Ënote¼çºÅ¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ê¥Á¡¼¥à¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¡ßnote¡Ö#Ä©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë·¯¤Ø¡×Åê¹Æ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ë¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤òÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤µ¤ó¤¬°ìµ¤¤ËÁý¤¨¤Æ¡¢
¡¡¼«Ê¬¤ÎÊ¸¾Ï¤¬Â¿¤¯¤ÎÊý¤ËÆÏ¤¯·Ð¸³¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤Ï¤¸¤á¤ÆÄ¹ÊÓ¾®Àâ¤ò½ñ¤¤¤¿¤Î¤â¡¢2021Ç¯¤Ç¤¹¡£¹ÖÃÌ¼Ò¤µ¤ó¤Î¡Ö¾®Àâ¸½ÂåÄ¹ÊÔ¿·¿Í¾Þ¡×¤Ø±þÊç¤·¤Æ¡¢°ì¼¡Áª¹Í¤Ë»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¤Ï¡¢ËèÇ¯ºÇÄã1ËÜ¤ÏÄ¹ÊÓ¤ò½ñ¤¤¤Æ±þÊç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÍîÁª¤·¤¿¤È¤¤Ë¼«Ê¬¤òÊÝ¤Ä¤Ë¤Ï
¡½¡½¤¹¤´¤¤¥Ð¥¤¥¿¥ê¥Æ¥£¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÍîÁª¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼¡¤Ë¸þ¤±¤Æµ¤»ý¤Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
½©Ã«¡¡¾®Àâ°Ê³°¤Ë¤â¡¢Ëè·î¡¢¸øÊç¤Ë¥¨¥Ã¥»¥¤¤ä¥·¥ç¡¼¥È¥·¥ç¡¼¥È¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢Íî¤Á¤Æ¤â¤¹¤°¤Ë¼¡¤Î·ë²ÌÂÔ¤Á¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£Ä¹ÊÓ¾®Àâ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¸øÊç¤Ë½Ð¤·¤¿¤é¤¹¤°¤Ë¼¡¤ÎºîÉÊ¤ò½ñ¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Íî¤Á¤Æ¤â¡¢¡Öº£½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤ÏºÇ¹â¤À¤«¤é¡ª¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£½ñ¤Â³¤±¤Æ¡¢½Ð¤·Â³¤±¤ë¡¢¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¾®Àâ¶µ¼¼¤ËÄÌ¤Ã¤¿¤ê¡¢½ñ¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËÜ¤Ê¤É¤ÇÊÙ¶¯¤·¤¿¤ê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡£
½©Ã«¡¡¤É¤³¤Ë¤âÄÌ¤ï¤º¡¢ËÜ¤âÆÉ¤Þ¤º¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¼«¸ÊÎ®¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ºî²È¤Î¿·ÀîÈÁÎ©ÀèÀ¸¤¬ÅÐÃÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿note¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¾®Àâ¤Î½ñ¤Êý¡×¤Ï¤¹¤´¤¯ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥á¥â¤ò¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤¦¤É¡Ø¥Ê¡¼¥¹¤Î±¬·î¤Ë»ë¤¨¤ë¤â¤Î¡Ù¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¹ÖÉ¾¤ò¤¯¤ì¤ë¸øÊç¤òÁª¤ó¤Ç½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¹ÖÉ¾¤òÆÉ¤ß¹þ¤ó¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¼õ¾Þºî¤ÈÍîÁª¤·¤¿¼«Ê¬¤Î±þÊçºî¤òÆÉ¤ßÈæ¤Ù¤Æ¡Ä¡Ä¤Ò¤¿¤¹¤éÃÏÆ»¤Ë½ñ¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤·¤Æ¸«»ö¤Ë2023Ç¯¡¢¡Ø¥Ê¡¼¥¹¤Î±¬·î¤Ë»ë¤¨¤ë¤â¤Î¡Ù¤¬ÁÏºîÂç¾Þ¤Ç¡ÖÊÌºýÊ¸éº½Õ½©¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½©Ã«¡¡Á°Ç¯¤Î2022Ç¯¤ÎÁÏºîÂç¾Þ¤Ï¡¢¿·¤·¤¤ºîÉÊ¤ò½ñ¤¯»þ´Ö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Â¾¤Î¸øÊç¤Ë½Ð¤·¤ÆÍîÁª¤·¤¿ºîÉÊ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤¿¤éÃæ´ÖÁª¹Í¤Þ¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¡£ÁÏºîÂç¾Þ¤È»ä¤ÎºîÉÊ¤ÏÁêÀ¤¬°¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤Ê¡¢¤ÈÍâÇ¯¤Ï¤«¤Ê¤êµ¤¹ç¤¤¤òÆþ¤ì¤ÆÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø±¬·î¡Ù°Ê³°¤ËÄ¹ÊÓ¤ò2ºîÉÊ½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½2024Ç¯5·î¤Ë¼õ¾Þºî¡Ø¥Ê¡¼¥¹¤Î±¬·î¤Ë»ë¤¨¤ë¤â¤Î¡Ù¤¬´©¹Ô¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤È¸å¤Ç¡¢½ñ¤¯¤³¤È¤Ø¤Î»ÑÀª¤ËÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
½©Ã«¡¡½ñ¤¯¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Åê¹Æ»þÂå¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¤º¤Ã¤È³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥¢¥¤¥Ç¥¢½Ð¤·¡¢¥×¥í¥Ã¥Èºî¤ê¡¢¼¹É®¡¢²þ¹Æ¡¢¥²¥éºî¶È¡¢¤É¤ì¤âÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¾®Àâ¤ÎÆÉ¤ßÊý¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë°åÎÅ¤â¤Î¤Î¾®Àâ¤Ï¡¢¤Ä¤¤°Õ¼±¤·¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Ä¾¸å¤Ï¡¢»ä¤Ë¤³¤ó¤ÊÉ½¸½½ñ¤±¤ë¤«¤Ê¡©¡¡¤È¤«¡¢¼åµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ÊÔ½¸¼Ô¤µ¤ó¤Ë¥Ý¥í¥Ã¤È¤³¤Ü¤·¤¿¤é¡¢¡Ö¤Þ¤¢¡¢¿§¤ó¤Ê½ñ¤Êý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È¤á¤Ã¤Á¤ã¥µ¥é¥Ã¤ÈÎ®¤µ¤ì¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡¢µÕ¤Ë¡Ö¤¢¡¢¤¿¤·¤«¤Ë¡×¤È¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎºîÉÊ¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¤Ï¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤ËÜ¤òÆÉ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
½©Ã«¡¡¤â¤È¤â¤ÈÇ¯´Ö100ºý¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¤Ï¾¯¤·Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç120ºý¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£ÆÉ¤à¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ÏÆÉ¤ó¤Ç¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ê¥¢¥ë¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¾®Àâ¤Ç½ñ¤±¤ë¤³¤È¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¡¢°Õ¼±¤·¤ÆÆÉ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤À¤È¡¢¡Ø½÷Í§¤À¤Á¤Î¾ÞÌ£´ü¸Â¡Ù¡Ê¥¸¥§¥Ë¡¼ ¥ª¥Õ¥£¥ë¡¢ ¥¨¥ê¥Ã¥µ¥·¥ã¥Ã¥Ú¥ë¡¿¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¼Ò¡Ë¡¢¡Ø°ÂÁ´¤Ë¶¸¤¦ÊýË¡¡Ù¡ÊÀÖºä¿¿Íý¡¿°å³Ø½ñ±¡¡Ë¡¢¡Ø¤¬¤óÀ¬Éþ¡Ù¡Ê²¼»³¿Ê¡¿¿·Ä¬¼Ò¡Ë¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤À¨Ì£¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¾®Àâ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
½©Ã«¡¡¾®Àâ¤ò½ñ¤»Ï¤á¤Æ¤«¤é¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¥Î¡¼¥È¤ò¤º¤Ã¤ÈÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾®Àâ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢ÌÌÇò¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢»×¤¤Éâ¤«¤ó¤À¤³¤È¤ò¡¢¥Ð¡¼¥Ã¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤À¤È¡Ä¡Ä¡Ö·î¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë¤ÏÃÏÌ¾¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥Þ¥ó¤¬¤¢¤ë¡ª¡×¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£¤¢¤È¤Ï¡¢»¶Êâ¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¡¢¤³¤Î´Ö¤Ë¤Ò¤È¥Í¥¿¸«¤Ä¤±¤ë¤¾¡¢¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥µ¡¼¥É¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¡û¡û
¡½¡½´Ç¸î»Õ¤Èºî²È¤Ï°ì¸«Á´¤¯°ã¤¦¿¦¶È¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢Î¾Êý¤´·Ð¸³¤µ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
½©Ã«¡¡´Ç¸î»Õ»þÂå¤Ë¡¢¿Í¤òµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤ë¤³¤È¡¢´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤é¤º¤Ë´µ¼Ô¤µ¤ó¤È¿´¤Îµ÷Î¥¤òÅ¬ÅÙ¤Ë¤È¤ë¤³¤È¤¬½¬´·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ìµ°Õ¼±¤Ë¿Í´Ö¤ò´Ñ»¡¤·¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥é¤ÎÀßÄê¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤¤ä¡¢¼¹É®»þ¤â¤É¤³¤«ÎäÀÅ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬ÎÉ¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¡£¤¢¤È¡¢»Å»ö¤Î¤ä¤êÊý¤Ï¡¢´Ç¸î»Õ¤Èºî²È¤Ç°Õ³°¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£´Ç¸î»Õ¤Ï¡¢´µ¼Ô¤ÎµÞÊÑ¤¬Æ±»þ¤Ëµ¯¤³¤ë¤Ê¤É¡¢¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢Í¥Àè½ç°Ì¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»ÑÀª¤¬¤·¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡¢ºÇ¶á¤Ï¿§¡¹¤Ê¤ª»Å»ö¤Î¤ªÀ¼¤¬¤±¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ìµ°Õ¼±¤Ë¡Ö¤Þ¤º²¿¤«¤é¼è¤ê³Ý¤«¤ë¤«¡×¤òÆ¬¤ÎÃæ¤ÇÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢´Ç¸î»Õ»þÂå¤ËÊÔ¤ß½Ð¤·¤¿¡¢¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ËÍî¤ÁÃå¤¯ÊýË¡¤â¤¿¤Þ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö°ì²ó¡¢¥¹¥ó¥Ã¤Æ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤´¤¯´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡£°ì½ÖÆ¬¤ò¿¿¤ÃÇò¤Ë¤¹¤ë¤ÈÍî¤ÁÃå¤±¤ë¤è¤¦¤ËÂÎ¤¬³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¼¹É®Á°¤ËÉ¬¤º¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
½©Ã«¡¡²¿¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ì¤ë¤Ã¤È½ñ¤»Ï¤á¤Æ¡¢½¸ÃæÎÏ¤¬¤¤ì¤¿¤éÀö¤¤Êª¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢Ç¤ÈÍ·¤ó¤À¤ê¡£ºÇ¶á¤ÏÊ£¿ô¤ÎºîÉÊ¤òÊÂ¹Ô¤·¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀèÇÚºî²È¤µ¤ó¤Î¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¦¤È¡¢Æ¬¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤¿¤á¤ËºîÉÊ¤´¤È¤Ë¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Î¤È¤³¤íÆÃ¤ËÉ¬Í×¤Ê¤¯¤Æ¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤É¤ó¤Ê¼¹É®¤Î»ÅÊý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡¢Áö¤ê¤Ê¤¬¤é¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢»ä¤ÏÍÄ¾¯´ü¤Ë¶õÁÛÊÊ¤Î¤¢¤ë»Ò¤É¤â¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¯¡¢¤½¤ÎÉôÊ¬¤ÏÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²È¤Ç¤Ò¤È¤ê¤Ç¼¹É®¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¸½¼Â¤È¾®Àâ¤Î¶³¦¤¬¤¢¤¤¤Þ¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡Ö¤è¤·¡ª¡×¤Èµ¤¹ç¤¤¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¤ÎÀì¶Èºî²È¤ò¤³¤ÎÀè¤â¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
½©Ã«¡¡¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¡ª¡¡²¾¤Ë¾¦¶È¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ê¤¯¤È¤â¡¢²¿¤«¤·¤é¤Î·Á¤ÇÊ¸¾Ï¤Ï½ñ¤Â³¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤Ï´Ç¸î»Õ¤Î»Å»ö¤âÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤È¤â¤È¡¢µÙÍÜ¤·¤Æ²óÉü¤·¤¿¤é´Ç¸î»Õ¤ËÌá¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤Ê¤¹¤°¤Ëºî²È¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¡£
¡½¡½¤Ç¤Ï¡¢¥µ¡¼¥É¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¡¢´Ç¸î»Õ·óºî²È¡¢¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
½©Ã«¡¡¤¤¤¨¡Ä¡Ä¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÆ¯¤¤Ê¤¬¤é½ñ¤¯¤Î¤ÏÌµÍý¤Ç¤¹¤Í¡£¸½Ìò¤Î°å»Õ¡¢´Ç¸î»Õ¤È¤·¤Æ¥Õ¥ë¤ÇÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¼¹É®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºî²È¤µ¤ó¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅþÄì¿¿»÷¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢Æ´¤ì¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡¡¸½¾ì¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡£¤¦¡¼¤ó¡¢¥Ñ¡¼¥È¶ÐÌ³¤Ê¤é¡¢¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢·ò¹¯Âè°ì¤Ê¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¡ÖµÙÍÜ´ü´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤éºî²È¤Ë¤Ê¤ì¤¿¡×¤ÈÂª¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¤½¤¦¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óºî²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï´ò¤·¤¤¤±¤ì¤É¡¢ÂÎ¤ò²õ¤µ¤Ê¤¤¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£·ò¤ä¤«¤Ë½ñ¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥µ¡¼¥É¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¹Í¤¨¤Þ¤¹¡ª
¡Ê½©Ã« ¤ê¤ó¤³¡¿Ê¸½ÕÊ¸¸Ë¡Ë