¡ÖË®²è¤ÏÁ´Á³¥À¥á¤À¡£ËÍ¤é¤¬8¥ß¥ê¤Ç»£¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬ÌÌÇò¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡×¹õÂôÀ¶´ÆÆÄ¤òÆ°¤«¤·¤¿¡ÈÉÔÂ½¤Ê»×¤¤¡É
¡Ò¥µ¥à¡¦¥Ú¥¥ó¥Ñ¡¼¤Î¿¿»÷¤Ç8¥ß¥ê±Ç²èÀ©ºî¤ò»Ï¤á¤¿¹õÂôÀ¶´ÆÆÄ¤¬¡¢Âç³Ø»þÂå¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿Ì¤Íè¤Î±Ç²èºî²È¤¿¤Á¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡Î©¶µÂç³Ø¤ÇÆþ¤Ã¤¿¥µ¡¼¥¯¥ë¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ê8¥ß¥ê±Ç²èÀ©ºî¤ò»Ï¤á¤¿¹õÂôÀ¶´ÆÆÄ¡£Æ±»þ´ü¡¢¿ÍÀ¸¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¹¥É¾¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè6ÃÆ¡£¡ÊÁ´4²ó¤Î2²óÌÜ¡¿3²óÌÜ¤ËÂ³¤¯¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê37Ëç¡Ë
©Íõ²Ï·ó°ì
Ï¡ÕéÀèÀ¸¤Î¼ø¶È¤Ç¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿
¡½¡½¡¡Ï¡Õé½ÅÉ§ÀèÀ¸¤Î±Ç²èÉ½¸½ÏÀ¤Ï¡¢Î©¶µ¤ËÆþ¤ëÁ°¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¹õÂô¡¡Ï¡Õé¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤â²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢1Ç¯À¸¤ÇÆþ¤Ã¤¿¤é¤½¤ó¤Ê¼ø¶È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢±Ç²è¤Î¼ø¶È¤ò¼õ¤±¤ÆÃ±°Ì¤ò¤¯¤ì¤ë¤Ê¤é¤³¤ó¤Ê¤¤¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢¤ï¤ê¤Èµ¤·Ú¤Ë¼õ¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¾×·â¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÎËÍ¤Î¿ÍÀ¸¤¹¤Ù¤Æ¡¢±Ç²è¤òºî¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤¬¤é¤ê¤È¤½¤³¤«¤éÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤ÏÎ©¶µÂç³Ø¤Ë5Ç¯´Ö¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸åÈ¾¾¦¶È±Ç²è¤Î¸½¾ì¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÁ´Éô¤Ï½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¹Ô¤±¤ë¸Â¤êÏ¡Õé¤µ¤ó¤Î¼ø¶È¤Ï¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¶¯Îõ¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¡¡Ï¡ÕéÀèÀ¸¤Î¤É¤³¤¬¾×·âÅª¤Ç¤·¤¿¡©
¹õÂô¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤â¤Ã¤È¤Á¤ã¤ó¤È±Ç²è¤ò¸«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£±Ç²è¤Ë²¿¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤¨¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤¢¤ì¤À¤±±Ç²è¤òÂç¹¥¤¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤è¤¯¸«¤ë¤È¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤Èµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤¿¡£Ï¡Õé¤µ¤ó¤Ë»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¡¢³Î¤«¤Ë¤½¤ì¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¾×·â¤Ç¤¹¡£»£¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¦¤â¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯°Õ¼±Åª¤Ë¤½¤ì¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÉáÄÌ¤Ï±Ç¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤¢¤¨¤Æ¤½¤ì¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢±Ç²è¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ç¤¤¤í¤ó¤ÊÈ¯¸«¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤éÃÏÂ³¤¤Ç¡¢»£¤ë»þ¤â¡¢¤¸¤ã¤¢¤³¤ì¤ò»£¤ë¤ó¤À¡¢¤³¤ì¤Ï¤¢¤¨¤Æ»£¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤È¡¢¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¡¡ËÍ¤â4Ç¯´ÖÏ¡ÕéÀèÀ¸¤Î¼ø¶È¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢Æ±¤¸¾×·â¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¼¡¤Î½µ¤Þ¤Ç¤Ë¤³¤Î±Ç²è¤ò¸«¤Æ¤¤Æ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¼¡¤Î½µ¤Ë³ØÀ¸¤¬Åú¤¨¤ë»þ¡¢¤ªÏÃ¤¬¤É¤¦¤È¤«¥Æ¡¼¥Þ¤¬²¿¤À¤È¤«¸À¤Ã¤¿¤éÂÌÌÜ¤Ç¡¢ÀèÀ¸¤Ï¡Ö²¿¤¬¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Ê¹¤Êý¤ò¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö²¿¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡©¡¡¤½¤ì¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¡©¡×¤È¡£¤½¤Î¸«Êý¤¬Á´¤¯¿·¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢ºî¤ê¼ê¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ç»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¹õÂô¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Èó¾ï¤Ë¶ñÂÎÅª¤Ê¼ø¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢±Ç²è¤Ã¤ÆÂç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹¥¤¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¡¢¹¥¤¤Ç»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢ËÜµ¤¤Ç¿ÍÀ¸¤«¤±¤Æ±Ç²è¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«²òÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¯²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
³Ø±àÆ®Áè¤â¤Î¡ØSCHOOL DAYS¡Ù¡Ø¤·¤¬¤é¤ß³Ø±à¡Ù
¡½¡½¡¡PFF¡Ê¤Ô¤¢¥Õ¥£¥ë¥à¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Ë¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¸å¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¹õÂô¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î1Ç¯Àè¡£¤Þ¤ÀPFF¤È¤Ï¸Æ¤ó¤Ç¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Ô¤¢¥Õ¥£¥ë¥à¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿º¢¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¡¡¡Ø¤·¤¬¤é¤ß³Ø±à¡Ù¤¬ÆþÁª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹õÂô¡¡¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¾¯¤·¸å¡¢ËÍ¤¬Âç³Ø5Ç¯À¸¤Ç»£¤Ã¤¿¤Î¤¬¤½¤ì¤Ç¤¹¡£ÆþÁª¤·¤¿»þ¡¢ËÍ¤ÏÂ´¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£
¡½¡½¡¡³Ø±àÆâ¤Ç¥¹¥Ñ¥¤¤â¤Î¤ò¤ä¤ë´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¹õÂô¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤Îº¢¤Ï¤¢¤¢¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Û¤È¤ó¤ÉÂç³Ø¤ÎÃæ¤À¤±¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¡¢¥¹¥Ñ¥¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡¢³Ø±àÆ®Áè¤â¤Î¤È¤«Åö»þ¸Æ¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢°ì¼ï¤Î³ØÀ¸±¿Æ°¤Î¥Ñ¥í¥Ç¥£¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò¡£¥¸¥ã¥ó¡á¥ê¥å¥Ã¥¯¡¦¥´¥À¡¼¥ë¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¥¢¥á¥ê¥«±Ç²è¤Îµ¶Êª¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò¤¢¤¨¤Æ¤ä¤ë¡£ÅÓÃæ¤Ç·ý½Æ¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤È·â¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤·¤«¤â¤Û¤È¤ó¤É¤¬Î©¶µÂç³Ø¤ÎÃæ¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¡¢³Ú¤·¤¯»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥´¥À¡¼¥ë¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¹õÂô¡¡¤â¤Á¤í¤ó¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¡ØSCHOOL DAYS¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤â³Ø¹»¤ÎÃæ¤Ç¥Ð¥«¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¥¹¥Ñ¥¤±Ç²è¤á¤¤¤¿¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óÏ¡Õé¤µ¤ó¤Î±Æ¶Á¤Ï¶¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¡ØSCHOOL DAYS¡Ù¤ò»£¤ë¤ËÅö¤¿¤Ã¤ÆÄ¾ÀÜÅª¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢Áá°ðÅÄ¤Î±Ç¸¦¤Î¡¢Ç¯Îð¤Ï°ì½ï¤Ê¤Î¤«¤Ê¡£³ØÇ¯¤Ï1¸Ä¾å¤Î¡¢Ä¹ÈøÄ¾¼ù´ÆÆÄ¡ÊÃí1¡Ë¤¬»£¤Ã¤¿¡ØTHE GREAT ADVENTURE OF PHOENIX¡Ù¤È¤¤¤¦1»þ´ÖÈ¾¤°¤é¤¤¤¢¤ëÂçºî¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï¤½¤ì¤òÁá°ðÅÄ¤Î8¥ß¥ê±Ç²èº×¤Ç¸«¤Æ¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Æ¡£¤½¤Î¾ì¤ÇÄ¹Èø¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤³¤ì¡¢Î©¶µ¤Ç¾å±Ç¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¼ÂºÝÎ©¶µ¤Ç¾å±Ç¤·¤¿¤°¤é¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£Âè1²óÌÜ¤Î¤Ô¤¢¥Õ¥£¥ë¥à¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤ÎÆþÁªºî¤Ç¤¹¡£Ä¹Èø¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¤Î¤Á¡¢ÅìËÌ¿·¼Ò¤ËÆþ¤Ã¤ÆCM¤ò»£¤é¤ì¤Ä¤Ä¡¢²¿ËÜ¤«±Ç²è¤â»£¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤Î¸å¤Î¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤Î¡ØTHE GREAT ADVENTURE OF PHOENIX¡Ù¤¬Áá°ðÅÄÂç³Ø¤ÎÃæ¤ÇÌ¯¤ÊÀïÁè±Ç²è¡¢¥¹¥Ñ¥¤±Ç²è¤â¤É¤¤Î¤â¤Î¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ËÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡¡¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¤ò¥Ú¥¥ó¥Ñ¡¼¤Î¥Ñ¥í¥Ç¥£¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ã¤¦·Á¤Ç¤ä¤ë¡¢¤ª¼êËÜ¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¹õÂô¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¾®Ãæ¤â¤´Â¸¤¸¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢1970Ç¯Âå¸åÈ¾¤ÎÅö»þ¡¢³ØÀ¸¤¬»£¤ë8¥ß¥ê±Ç²è¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤2¤Ä¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£1¤Ä¤ÏÎø°¦¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£ÃË½÷¤ÎÂç³ØÀ¸¤¬ÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¡¢¼Ö¤Ç¾ÅÆî¤Î³¤¤Ë¹Ô¤³¤¦¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤¦1¤Ä¤Ï¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¡Ø¿ÎµÁ¤Ê¤Àï¤¤¡Ù¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢³ØÀ¸¤Ê¤ó¤À¤±¤É¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ê¤ó¤«¤·¤Æ¿·½É¤ÎÎ¢ÄÌ¤ê¤È¤«¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡¢¥ä¥¯¥¶±Ç²è¡¢¥Á¥ó¥Ô¥é±Ç²è¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¡£ËÍ¤Ï¤½¤Î¤É¤Ã¤Á¤â·ù¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¥µ¥à¡¦¥Ú¥¥ó¥Ñ¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥¬¥ó¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤âÀäÂÐ¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ØË½ÎÏ¶µ»Õ¡Ù¤â¡ØÉÔ³ÎÄêÎ¹¹Ôµ¡Ù¤â¡ØÇò¤¤È©¤Ë¶¸¤¦²ç¡Ù¤â¡¢Îø°¦±Ç²è¤Ç¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¥ä¥¯¥¶±Ç²è¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢»î¹Ôºø¸í¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿»þ¤Ë¡¢ËÍ¤ÏÄ¹Èø¤µ¤ó¤Î±Ç²è¤ò¸«¤¿¡£ËÍ¤ÎÃæ¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¹¥¤¤È¤¤¤¦¥Ù¡¼¥¹¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤éÁ´¤¯¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢Îø°¦±Ç²è¤È¤â¥ä¥¯¥¶±Ç²è¤È¤â°ã¤¦¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤³¤ËÏ¡Õé¤µ¤ó¤«¤éÃ¡¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡¢¥´¥À¡¼¥ë¤Î¡Ø¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ó¥ë¡Ù¤Ê¤É¤òÂåÉ½¤È¤¹¤ë¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤É¤¦¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥á¥¿¥·¥Í¥Þ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£±Ç²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î±Ç²è¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Ä¹Èø¤µ¤ó¤Î±Ç²è¤ò¸«¤¿»þ¤Ë¡¢¡Ö¤¢¡¢¤³¤ÎÊý¸þ¤¬¤¢¤ë¤Ê¡×¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¡¢¡ØSCHOOL DAYS¡Ù¡Ø¤·¤¬¤é¤ß³Ø±à¡Ù¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
8¥ß¥ê¤Ç¾¦¶È±Ç²è¤È¾¡Éé¤¹¤ë
¡½¡½¡¡¹õÂô¤µ¤ó¤ÏËÍ¤¬¸½Ìò¤Îº¢¤Ï¤â¤¦Â´¶È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÍ¤é¤ÎÂå¤Î8¥ß¥ê¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¸«¤ÆÈãÉ¾¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹õÂô¤µ¤ó¤¬ËÍ¤Î±Ç²è¤ò¸«¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¾®Ãæ¤Î±Ç²è¤Ï¾¦¶È±Ç²è¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¡¢¾¦¶È±Ç²è¤ÈÈæ¤Ù¤Æ»ê¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬ÌÜ¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£8¥ß¥ê¼«¼ç±Ç²è¤À¤«¤é¤³¤½¾¦¶È±Ç²è¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤òÀïÎ¬¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤Ê¤¤¤ÈÂÌÌÜ¤À¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¹õÂô¡¡¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¤½¤Ã¤Á¤Î¤±¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¡¡¹õÂô¤µ¤ó¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¼«Ê¬¤ÎºîÉÊ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¹õÂô¡¡¤½¤ì¤Ï¿È¤ËÀ÷¤ß¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡£¥¢¥á¥ê¥«±Ç²è¤Ç¤â¥ä¥¯¥¶±Ç²è¤Ç¤âÎø°¦±Ç²è¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜµ¤¤Î¾¦¶È±Ç²è¤ËÀäÂÐ¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤È¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¤¢¤¢¤Ç¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤«¡¢Á´¤¯Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤âÀäÂÐ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¾®¤Ã¤Á¤ã¤Ê¥â¥Î¥Þ¥Í¤ò¤ä¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤À¤ÈÀè¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤µ¤¤¬¤·¤Æ¡£¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀ¸°Õµ¤¤ÊÀèÇÚ¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½¡¡¤¤¤¨¤¤¤¨¡£¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¹õÂô¡¡¤¿¤À¡¢ËÜ¿´¤«¤é¸À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£½Ì¾®ÈÇ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÀè¤¬¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£º£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÎºÇÂç¸Â¤Ï²¿¤«¤òÃµ¤·¤¿¤¤¤è¤Í¤È¡¢ÀµÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤È¤·¤Æ¿½¤·¾å¤²¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½¡¡¹õÂô¤µ¤ó¤Î±Ç²è¤Ï¡¢±Ç²è´Û¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë±Ç²è¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤â¤³¤ÎÉôÊ¬¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡¢±Ç²è¤È¤·¤Æ°ã¤¦ÌÌÇò¤µ¤¬¤¢¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¹õÂô¡¡¼ÂºÝ¤ÏÈó¾ï¤ËÃÑ¤º¤«¤·¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ìî¿´¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÀ¸°Õµ¤¤Ç¼«¿®²á¾ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÆüËÜ±Ç²è¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÂÌÌÜ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«±Ç²è¤ä¥¤¥¿¥ê¥¢±Ç²è¤È¤«¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê±Ç²è¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¡Ö¥Ù¥ë¥È¥ë¥Ã¥Á¤È¤«¤¹¤´¤¤¡×¤È¤«¤Ç¤¹¤Í¡£ÆüËÜ±Ç²è¤Ç¤â¤â¤Á¤í¤ó¿¼ºî¶ÕÆó¤µ¤ó¤È¤«ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Êý¤â¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢70Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é80Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÁ´Á³ÂÌÌÜ¤À¤Ê¤È¡£Åö»þ¤Î¿·ºîÆüËÜ±Ç²è¤È¤¤¤¦ÏÈ¤Ç¸«¤¿¤é¡¢ËÍ¤¿¤Á¤¬8¥ß¥ê¤Ç»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤¦¤¬¤Þ¤ÀÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¡©¤È¤¤¤¦¡¢Èó¾ï¤ËÉÔÂ½¤Ê»×¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¿¤Ö¤óÀÐ°ææâÏÊ¤µ¤ó¤È¤«Âç¿¹°ì¼ù¤µ¤ó¤È¤«¡¢¤ß¤ó¤Ê¤½¤ì¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÀ¸°Õµ¤¤Ê¤¬¤é¡¢ËÍ¤¿¤Á8¥ß¥ê±Ç²è¤ÎÀ¤Âå¤¬¤½¤Î¤Î¤Á¤À¤ó¤À¤ó¾¦¶È±Ç²è¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»£±Æ¡¡Íõ²Ï·ó°ì
Ãí¼á
1¡Ë Ä¹ÈøÄ¾¼ù¡¡±Ç²è´ÆÆÄ¡¢CM¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡£ÂåÉ½ºî¡ØÅìµþ¤ÎµÙÆü¡Ù¡ØÅ´ÅãÉðÂ¢ÌîÀþ¡Ù¡Ø¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¥Ð¥Ð¥¢¡Ù¡£
¡Ò¡Öº£»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤âÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¹õÂôÀ¶´ÆÆÄ¤¬½é¤á¤Æ¥×¥í¤Î¸½¾ì¤òÂÎ¸³¤·¤¿ÂôÅÄ¸¦Æó¼ç±é¡ØÂÀÍÛ¤òÅð¤ó¤ÀÃË¡Ù¡Ó¤ØÂ³¤¯
¡Ê¾®Ãæ ÏÂºÈ¡¿½µ´©Ê¸½ÕCINEMA ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ë