¹á¹Á¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¹Ò¶õ¡¢¡Ö¥Õ¥é¥¤¥È¡Ü¥Õ¥§¥ê¡¼¥Ñ¥¹¡×¤òºþ¿·
¹á¹Á¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¹Ò¶õ¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥é¥¤¥È¡Ü¥Õ¥§¥ê¡¼¥Ñ¥¹¡×¤ò¡Ö¹á¹Á¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹ ¥¤¥ó¥¿¡¼¥â¡¼¥À¥ë¥Ñ¥¹¡×¤Ëºþ¿·¤¹¤ë¡£
¼î¹¾µÒ±¿¡ÊCKS¡Ë¤ÈÄó·È¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥§¥ê¡¼¤È¹Ò¶õ·ô¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò°ìÅÙ¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£¼î³¤¹Á¤Ç¤ÏÅë¾è¼êÂ³¤¤Î¾å¡¢45Ê¬¤Ç¹á¹Á¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ø°ÜÆ°¤·¡¢¹Ò¶õÊØ¤Ë¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ë¾è¤ê·Ñ¤²¤ë¡£¹á¹Á¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ç¤ÏÆþ¹ñ¿³ºº¤äÀÇ´Ø¼êÂ³¤¡¢Åë¾è¼êÂ³¤¤ÏÉÔÍ×¤Ç¡¢²ÙÊª¤ÏºÇ½ªÌÜÅªÃÏ¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¼«Æ°Åª¤Ë¹á¹Á¹ñºÝ¶õ¹Á¤ÎÎ¹µÒ½Ð¹ñÀÇ¡Ê120¹á¹Á¥É¥ë¡Ë¤ÏÌÈ½ü¤µ¤ì¡¢¾è¤ê·Ñ¤®»þ¤ÎÄÉ²Ã¤Î¼õÂ÷¼ê²ÙÊªÎÁ¶â¤ÏÈ¯À¸¤·¤Ê¤¤¡£ÃÙ±ä»þ¤Ë¤Ï¼«Æ°Åª¤Ë¼¡ÊØ¤ËºÆÍ½Ìó¤µ¤ì¤ë¡£