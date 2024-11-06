ÆüËÜ»Ù±ç¤Î¥¤¥ó¥ÉÈÇ¿·´´Àþ¡¡·úÀßÃÏ¤Ç»ö¸Î¡¢3¿Í»àË´
¡¡¥¤¥ó¥ÉÀ¾Éô¥°¥¸¥ã¥é¡¼¥È½£¤Î¥¢¥Ê¥ó¥É¤Ç5ÆüÍ¼¡¢ÆüËÜ¤Î¿·´´ÀþÊý¼°¤òºÎÍÑ¤·¤¿¹âÂ®Å´Æ»¤Î·úÀßÃÏ¤Ç¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î°ìÉô¤¬ÊøÍî¤¹¤ë»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¡£
¡¡ANIÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢3¿Í¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ»àË´¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
£Ê£ÒÅìÆüËÜ¤Î¿¦°÷¡Êº¸¡Ë¤«¤é¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤ÎÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¡¢¼ÂºÝ¤ËÁàºî¤¹¤ë¥â¥Ç¥£¼óÁê¡Ê±¦¡Ë¤ò¸«¼é¤ë°ÂÇÜ¿¸»°¼óÁê¡ÊÅö»þ¡Ë¡á2017Ç¯9·î14Æü¡¢¥¤¥ó¥É¡¦¥¢¡¼¥á¥À¥Ð¡¼¥É¹Ù³°¡¢ÂåÉ½»£±Æ
¡¡¸½ÃÏ¤«¤é¤Î±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢1¥á¡¼¥È¥ë¶á¤¤¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬Êø¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Â¾¤Ë¤âÉé½ý¤·¤¿¿Í¤¬¤ª¤ê¡¢ÃÏ¸µÅö¶É¤¬µß½õ³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹âÂ®Å´Æ»¤Î»ö¶È¤Ï¡¢2015Ç¯12·î¤ËÎ¾¹ñ¤Î¼óÇ¾´Ö¤Ç¹ç°Õ¡£À¾Éô¤Î¾¦ÅÔ¥à¥ó¥Ð¥¤¤È¡¢¤½¤³¤«¤éËÌ¤ËÌó500¥¥íÎ¥¤ì¤¿¥¢¡¼¥á¥À¥Ð¡¼¥É¤òºÇÃ»2»þ´Ö¤Ç·ë¤Ó¡¢»ö¶ÈÈñ¤ÎÌó8³ä¤òÆüËÜ¤Î±ß¼Ú´¾¤Ç¤Þ¤«¤Ê¤¦·×²è¤À¡£
¡¡Åö½é¤Ï23Ç¯¤Î³«¶È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÅÚÃÏ¤Î¼èÆÀ¸ò¾Ä¤ä¥³¥í¥Ê²Ò¤Ê¤É¤Ç±ä´ü¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Ï¡¢26Ç¯¤Ë»î±¿Å¾¤ò³«»Ï¤·¡¢27Ç¯¤´¤í¤Î±¿¹Ô¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¥Ë¥å¡¼¥Ç¥ê¡¼=ÀÐ¸¶¹§¡Ë