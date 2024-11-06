ÊÒ²¬°¦Ç·½õÅé¤à¡Ö¥á¥¬¥Û¥ó»ý¤¿¤ì¤¿³Ú¤·¤½¤¦¤Ê´éËº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×Çà¿Þ¤«¤º¤ª¤µ¤ó½é´ÆÆÄ±Ç²è¤Ç¼ç±é
88ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬5Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Ì¡²è²ÈÇà¿Þ¤«¤º¤ª¤µ¤ó¤ò¤·¤Î¤ÖÀ¼¤¬¡¢·ÝÇ½³¦¤«¤é¤âÂ³¡¹¤È¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥ÊÒ²¬°¦Ç·½õ¡Ê52¡Ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¢²Î¼êÃæÀîæÆ»Ò¡Ê39¡Ë¤é¤¬À¸Á°¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤ê¡¢ÄÉÅé¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
Çà¿Þ¤µ¤ó¤¬½é´ÆÆÄ¤·¡¢µÓËÜ¤â¼ê¤¬¤±¤¿¼«ÅÁÅª±Ç²è¡Ö¥Þ¥¶¡¼¡×¡Ê14Ç¯¡Ë¤Ç¼ç±é¤·¡¢Çà¿Þ¤«¤º¤ªÌò¤òÌ³¤á¤¿°¦Ç·½õ¤Ï¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤Ç¡Ö±Ç²è¡Ø¥Þ¥¶¡¼¡Ù¤Ç¤Ï¤È¤Æ¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥¶¡¼¤Î»þ¤Î´ÆÆÄ¤ò¤Ä¤È¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿»þ¤Î¡¢¥á¥¬¥Û¥ó¤ò»ý¤¿¤ì¤¿³Ú¤·¤½¤¦¤Ê´éËº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢°ì½ï¤Ë¥°¥ï¥·¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤¹¤Æ¤¤Ê¥Û¥é¡¼ºîÉÊ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Å·¹ñ¤Ç¤â¥°¥ï¥·¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¤ª¤Ä¤«¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£¿´¤è¤ê¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¿½¤·¤¢¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Æ±ºî¤Ï¡¢Çà¿Þ¤µ¤ó¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¤òËÜ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤áÊÔ½¸¼Ô¤¬¼èºà¤ò¿Ê¤á¤ë¤¦¤Á¡¢²ø´ñ¸½¾Ý¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦Êª¸ì¡£À½ºîÅö»þ¡¢°¦Ç·½õ¤ÏÇà¿Þ¤µ¤ó¤ÎÂåÉ½ºî¡Ö¤Þ¤³¤È¤Á¤ã¤ó¡×¤Î°¦ÆÉ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ä¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤ÈÁ¡ºÙ¤ÇÍ¥¤·¤¤Êý¡£ÆÈÆÃ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤äÉÁ¼Ì¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£2¿Í¤ÇÂ¿¿ô¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤äÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿¡£