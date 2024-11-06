Number¡²i¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¤ä¥É¥¥É¥ÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤é¡×ÀãÈ©Àº¤Î¿·¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¥ß¥å¡¼¥º½¢Ç¤
TOBE½êÂ°¤ÎÊ¿Ìî»çÍÔ¡Ê27¡Ë¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¡Ê27¡Ë´ßÍ¥ÂÀ¡Ê29¡Ë¤Î3¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡ÖNumber¡²i¡Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥¢¥¤¡Ë¡×¤¬5Æü¡¢¥³¡¼¥»¡¼¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖÀãÈ©Àº¡×¤Î¿·¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¥ß¥å¡¼¥º¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿È¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤ÏÃÂÀ¸40Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨3·î¤Ë¡ÖÌôÍÑÀãÈ©Àº¡×¤¬¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡£Ê¿Ìî¤Ï¡ÖÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÀãÈ©Àº¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¤ä¥É¥¥É¥¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤é¡×¡£¿·CM¡Öi Bright¡¥¡ÝÁ°¤ò¸þ¤¯¡¢¤³¤ÎÈ©¤Ë¡£¡Ý¡×ÊÔ¤Ï¡¢7Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤ÇÊü±Ç¤µ¤ì¤ë¡£