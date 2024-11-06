¡ÖÈà¤¬¤¤¤«¤Ë½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß¤«Ê¬¤«¤Ã¤¿¡×Ã»¤¤½Ð¾ì»þ´Ö¤ÇÊ³Æ®¤¹¤ë±óÆ£¹Ò¤ò¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Àä»¿¡ª¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¥ß¥ë¥Ê¡¼¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡×
¡¡¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Î±óÆ£¹Ò¤Ï¡¢²ÃÆþ£±Ç¯ÌÜ¤À¤Ã¤¿ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÃæÈ×Àï°Ê¹ß¡¢¥æ¥ë¥²¥ó¡¦¥¯¥í¥Ã¥×Á°´ÆÆÄ¤Î¿®Íê¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¡¢ÉÔÆ°¤Î¥¢¥ó¥«¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×À©ÇÆ¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤¿¡£¡¡¤À¤¬¡¢¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È¿·´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç½øÎó¤¬Äã²¼¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï½ÐÈÖ¤¬·ã¸º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀèÈ¯¤·¤¿¤Î¤Ï¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×¤Î£²»î¹ç¤À¤±¤À¡£¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Ã»¤¤½Ð¾ì»þ´Ö¤ÇÊ³Æ®¡£Ìò³ä¤òÁ´¤¦¤¹¤ëÅÀ¤ò¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤â¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ÎÀìÌçÇÞÂÎ¡ØEMPIRE OF THE KOP¡Ù¤Ï¡¢77Ê¬¤«¤é¤Î½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿11·î£²Æü¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¥óÀï¡Ê£²¡Ý£±¡Ë¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¡Ö¾¡Íø¤Ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡×¤È¾Î»¿¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÆ¯¤¤Ö¤ê¤Ë»¿¼¤òÂ£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢Â¿¤¯¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥«¥é¥Ð¥ª¥«¥Ã¥×¤Î¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥àÀï¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¡¢Èà¤¬¤¤¤«¤Ë½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤«¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹Àï¤Ç¸«¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¥«¥á¥ª½Ð±é¤Ë²Ã¤¨¡¢¤³¤Î31ºÐ¤ÎÁª¼ê¤Ï¡¢¤ï¤º¤«¤Ê¥ê¡¼¥É¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤È¤¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤Ë½Ð¤Æ¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥ß¥ë¥Ê¡¼¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡×
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¤³¤Î¸µ¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤ÎÁª¼ê¤¬»ý¤Ä¼éÈ÷ÎÏ¤ÈËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÈà¤ò²¿ÅÙ¤âµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¤³¤¦¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö»î¹çÆüÄø¤¬²áÌ©¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Î½Ð¾ì»þ´Ö¤¬Áý¤¨Â³¤±¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¥È¥í¥Õ¥£¡¼³ÍÆÀ¤òÌÜ¤¶¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¼éÈ÷ÅªMF¤¬½Ð¾ì¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Î¼ç¾¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÃ¥¼è¤Ë¸þ¤±¤Æµ®½Å¤ÊÂ¸ºß¤À¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô¡Úµ»ö¡Û¡Ö¤Ê¤¼Èà¤¬°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤ë¡×±óÆ£¹Ò¤¬¥Ö¥é¥¤¥È¥óÀï¸å¤ËÈ¯¤·¤¿¸ÀÍÕ¤ËÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬´¶ÌÃ¡ª¡Ö¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤ò²¹¤á¤ë¡×