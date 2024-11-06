½é¤Î½÷ÀÂçÅýÎÎ¤« 4Ç¯¤Ö¤êÊÖ¤êºé¤¤«¡¡¥¢¥á¥ê¥«ÂçÅýÎÎÁªµó ÅêÉ¼¿Ê¤à
½é¤Î½÷ÀÂçÅýÎÎ¤ÎÃÂÀ¸¤«¡¢4Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÊÖ¤êºé¤¤«¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢Ì±¼çÅÞ¤Î¥Ï¥ê¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¤È¶¦ÏÂÅÞ¤Î¥È¥é¥ó¥×Á°ÂçÅýÎÎ¤Ë¤è¤ëÂçÅýÎÎÁªµó¤ÎÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¼Ô
¡Ö¸áÁ°7»þ¤ò²á¤®¤Þ¤·¤¿¡£·ãÀï½£¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£¤ÎÅêÉ¼½ê¤Ë1¿ÍÌÜ¤ÎÅêÉ¼¼Ô¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¥¢¥á¥ê¥«ÂçÅýÎÎÁªµó¤Ï¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¤Î¤¤Î¤¦Ìë¤«¤é½ç¼¡¡¢³Æ½£¤ÇÅêÉ¼¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÏÎò»ËÅª¤ÊÀÜÀï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾¡ÇÔ¤òº¸±¦¤¹¤ë·ãÀï7½£¤Ç¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤¬0.8¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¤ï¤º¤«¤Ë¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥ê¥¹»Ù»ý¼Ô
¡Ö¥Ï¥ê¥¹»á¤ËÅêÉ¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÈÖ´Ø¿´¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï½÷À¤ÎÀ¸¿£¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¢Íø¤Ç¤¹¡×
¥È¥é¥ó¥×»Ù»ý¼Ô
¡Ö¡ÊQ.Ã¯¤ËÅêÉ¼?¡Ë¥È¥é¥ó¥×»á¤Ç¤¹¡£¼Ò²ñ¼çµÁ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤òË¾¤ß¤Þ¤»¤ó¡×
¥È¥é¥ó¥×Á°ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥á¥é¥Ë¥¢É×¿Í¤È¤È¤â¤Ë¥Õ¥í¥ê¥À½£¤ÇÅêÉ¼¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶¦ÏÂÅÞ¡¡¥È¥é¥ó¥×Á°ÂçÅýÎÎ
¡Ö¤â¤·¸øÀµ¤ÊÁªµó¤ÇÉé¤±¤ì¤Ð¡¢»ä¤Ï¤¹¤°¤Ë¤½¤Î·ë²Ì¤òÇ§¤á¤ë¡×
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿°ìÊý¡¢¡Ö¤È¤Æ¤â¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²æ¡¹¤ÏÂç¤¤Ê¥ê¡¼¥É¤òÊÝ¤Ã¤Æº£Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÐ¤¹¤ë¥Ï¥ê¥¹»á¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÍ¹ÊØ¤Ç¤ÎÅêÉ¼¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼óÅÔ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥ê¥¹»á¤Ï·ãÀï½£¤ÎÊ£¿ô¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ÎÁªµó¤ÏÂç¤¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤Ç¤¹¡£»ä¤ÏÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤Æ¿ÊÊâ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
³«É¼¤ÏÆüËÜ»þ´Ö¤Î¤¤ç¤¦¸áÁ°Ãæ¤«¤é½ç¼¡¡¢»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Á°²ó2020Ç¯¤ÎÂçÅýÎÎÁªµó¤Ç¤ÏÍ¹ÊØÅêÉ¼¤Î³«É¼¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¡¢¾¡¼Ô¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¤Þ¤Ç4Æü¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤â¿ôÆü¤«¤«¤ë²ÄÇ½À¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£