¹â¶¶Í¥ÅÍ¡õ¶â»Ø°ìÀ¤¤¬Âà½ê¡ªÄË¤«¤Ã¤¿NHK¡Ö¥¶¾¯Ç¯¶æ³ÚÉô¡×½ªÎ»¡¡¥¸¥å¥Ë¥¢ºÆÊÔ¤Ë¤â±Æ¶Á
¡¡£Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï¡¡£Å£Î£Ô£Å£Ò£Ô£Á£É£Î£Í£Å£Î£Ô¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¤«¤é¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Î®½Ð¤¹¤ë»öÂÖ¤¬Â³¤¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬ÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿£Î£È£ËÈÖÁÈ¤Î½ªÎ»¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö£È£é£È£é¡¡£Ê£å£ô£ó¡×¹â¶¶Í¥ÅÍ¡Ê£²£´¡Ë¤Ï£±£°·î£±Æü¡¢¡ÖÈþ¡¡¾¯Ç¯¡×¶â»Ø°ìÀ¤¡Ê£²£°¡Ë¤Ï£±£±·î£±Æü¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥°¥ë¡¼¥×¤«¤éÃ¦Âà¤·¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¼Ò¤òÂà½ê¤·¤¿¡£
¡¡¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÃæ¤Ç¤â£È£é£È£é¡¡£Ê£å£ô£ó¤äÈþ¡¡¾¯Ç¯¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼´Ö¶á¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯¤Î¸Î¡¦¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî»á¤Î°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤«¤é±À¹Ô¤¤¬²ø¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎÏÃ¤ÏÊ¹¤³¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¤³¤³ºÇ¶á¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎºÆÊÔ¤¬ÃÇ¹Ô¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¾ðÊó¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Æ¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Ã¦Âà¤·¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎºÆÊÔ¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÎÂ¿¤¯¤¬¥¸¥ã¥Ë¡¼»á¤¬ºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤Îà¿§á¤òËõ¾Ã¤¹¤ë°ÕÌ£¹ç¤¤¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎºÆÊÔ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ì¤Ð¥¤¥á¡¼¥¸¤Ïºþ¿·¤µ¤ì¤ë¡£¤¿¤À¡¢Â¿¤¯¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿£Î£È£Ë²»³Ú¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¥¶¾¯Ç¯¶æ³ÚÉô¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö¾¯¥¯¥é¡×¡Ë¤¬£³·î¤Ë½ªÎ»¤·¤¿¤³¤È¤¬ÄË¼ê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¾¯¥¯¥é¡×¤Ï£²£°£°£°Ç¯¤Ë³«»Ï¤·¤¿¡£°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤ò¼õ¤±¤Æº£Ç¯£±·î¡¢¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¸¥§¥Í¡ª¡×¤Ë²þÂê¡£¥¸¥å¥Ë¥¢°Ê³°¤ËÂ¾¤Î»öÌ³½ê¥¿¥ì¥ó¥È¤â½Ð±é¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢£³·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡¡Á°½Ð´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬½Ð±é¤Ç¤¤ëÈÖÁÈ¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö£Î£È£Ë¶ÉÆâ¤Ç¤Ï¡Ø¾¯¥¯¥é¡Ù¤ÎÉü³è¤Ë¿µ½Å¤ÊÀ¼¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£³èÌö¤Ç¤¤ë¾ì¤¬¸Â¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¼Ò¤òÂà½ê¤·¤Æ°ã¤¦Æ»¤Ç¡½¡½¤È¹Í¤¨¤ë¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤â¤¦¤Ê¤º¤±¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¾ÍèÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¹¥¿¡¼¸õÊäÀ¸¤¿¤Á¤Ï¡¢´ôÏ©¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£