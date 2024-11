女優の森七菜さんがロッテ「雪見だいふく」の新WEB CM『ココロもまんまる』篇、『一緒にまんまる』篇に出演。6日より公開される。ここでは、その撮影後に行われた森さんのインタビューを紹介する。 −−撮影を終えての感想を教えてください。 「また冬がくるんだな〜と楽しみな気分になりました」 −−雪見うさぎの感触はいかがでしたか? 「ホントふわふわでその上で寝ちゃいたいとも思いました。肌触りが良く、癒され

ログインして続きを読む

The post 【インタビュー】森七菜はやっぱり“晴れ女”!? 「楽しみなときに雨のことはあんまりないです」 first appeared on GirlsNews.