¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ ÆüËÜÂç»È¤é¤Ø¡ÖÂÐÎ©µá¤á¤º¡× ¿·Ç¤Âç»È¤¬½ÐÀÊ¤Î¼°Åµ
¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¿·Ç¤Âç»È¤«¤é¿®Ç¤¾õ¤ò¼õ¤±¼è¤ë¼°Åµ¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¡ÖÈóÍ§¹¥¹ñ¡×¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤ëÆüËÜ¤ò´Þ¤á¤¿¹ñ¤ÎÂç»È¤é¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÂÐÎ©¤Ïµá¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¼°Åµ¤Ï5Æü¡¢¥â¥¹¥¯¥ï¤Î¥¯¥ì¥à¥ê¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ÏµîÇ¯12·î¤ËÃåÇ¤¤·¤¿ÉðÆ£¸²Ãó¥í¥·¥¢Âç»È¤é28¤«¹ñ¤ÎÂç»È¤«¤é¿®Ç¤¾õ¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÎãÇ¯¡¢¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Ï³Æ¹ñ¤È¤Î2¹ñ´Ö´Ø·¸¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ë¤Î¤¬´·Îã¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ä¥«¥Ê¥À¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ê¤É¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤ò¼õ¤±¤Æ³°¸ò´Ø·¸¤¬Îä¤¨¹þ¤ß¡¢¥í¥·¥¢¤¬¡ÖÈóÍ§¹¥¹ñ¡×¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤¿12¤«¹ñ¤ò¤Ò¤È¤Þ¤È¤á¤Ë¤·¤Æ¡¢¡ÖÀÜ¿¨¤ÏºÇ¾®¸Â¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢½ÅÍ×¤Ê¹ñºÝ¡¦ÃÏ°èÌäÂê¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨ÎÏ¤ÏÅà·ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¸ß·ÃÅª¶¨ÎÏ¤ÎÏÀÍý¤Ë½¾¤¤¡¢ÂÐÎ©¤Ïµá¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö¥í¥·¥¢¤È¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹çÍýÅª¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¸«Êý¤¬¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¿®¤¸¤¿¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£