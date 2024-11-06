Æü·Ð225ÀèÊª¡§6Æü2»þ¡á440±ß¹â¡¢3Ëü9100±ß
¡¡6Æü2»þ00Ê¬¸½ºß¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2024Ç¯12·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ440±ß¹â¤Î3Ëü9100±ß¤ÈµÞÆ¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ3Ëü8474.9±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï625.10±ß¹â¡£½ÐÍè¹â¤Ï6079Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï2700.5¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ27¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï36.24¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦2»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 39100¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+440¡¡¡¡¡¡¡¡6079
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 39105¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+445¡¡¡¡¡¡130265
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2700.5¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +27¡¡¡¡¡¡¡¡6562
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 24695¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+220¡¡¡¡¡¡¡¡ 619
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 616¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+6¡¡¡¡¡¡¡¡ 320
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï2700.5¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ27¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï36.24¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦2»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 39100¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+440¡¡¡¡¡¡¡¡6079
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 39105¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+445¡¡¡¡¡¡130265
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2700.5¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +27¡¡¡¡¡¡¡¡6562
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 24695¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+220¡¡¡¡¡¡¡¡ 619
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 616¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+6¡¡¡¡¡¡¡¡ 320
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹