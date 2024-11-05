´Ú¹ñ¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡ØOZ¡ÙÆüËÜ¸ø±é¡¢Î©¸«ÀÊ·ô¤òÄÉ²Ã¡¡11·î9Æü¤è¤ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤Ø
¡¡´Ú¹ñ¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡ØOZ¡Ù¤ÎÆüËÜ¸ø±é¤¬¡¢Åìµþ¡¦Í³ÚÄ®¡ÖI'M A SHOW¡Ê¥¢¥¤¥Þ¥·¥ç¥¦¡Ë¡×·à¾ì¤Ë¤Æ11·î14Æü¤è¤ê¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£
»²¹Í¡§¼ã·îÍ¤Èþ¤¬ÌÀ¤«¤¹¡¢¿ÍÀ¸¤¬¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÀèÇÚ¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¡¡¡È¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¶È¡É¤Ø¤Î°ÕÍß¤â
¡¡¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡ØOZ¡Ù¤Ï¡¢VR¥²ー¥à¤Ç¤¢¤ë¡ã¥ª¥º¡ä¤òÇØ·Ê¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡¢¡È¿Í´Ö¡É¤È¡ÈVR¥²ー¥à¡Ê²¾ÁÛ¸½¼ÂÀ¤³¦¡Ë¤ÎAI¡É¤È¤ÎÍ§¾ð¤òÉÁ¤¤¤¿¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡£º÷Çù¤È¤·¤¿¸½¼Â¤è¤ê¤â¡¢¼ê·Ú¤ËÂ¿¤¯¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Î½ÐÍè¤ë²¾ÁÛ¸½¼ÂÀ¤³¦¤ÎÊý¤¬³Ú¤À¤È´¶¤¸¤ë¿Í´Ö¤È¡¢²¾ÁÛ¸½¼ÂÀ¤³¦¤ÎÃæ¤À¤±¤ÇÂ¸ºß¤·¡¢¿Í´Ö¤ÈÆ±¤¸´¶¾ð¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¤È´ê¤¦VR¥²ー¥à¤ÎAI¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î½Ð²ñ¤¤¡¢¤½¤·¤ÆÆó¿Í¤¬²¾ÁÛ¸½¼Â¥²ー¥à¤ÎÃæ¤Ç¶¦¤ËÍ§¾ð¤È¿ÍÀ¸¤Î°ÕÌ£¤ò¸«¤Ä¤±¤ëÎ¹Ï©¤ò¤¢¤¿¤¿¤«¤¯ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢10·î26Æü¤Ë¥Á¥±¥Ã¥È¤ò°ìÈÌÈ¯Çä¤·¤¿¤¬¡¢Á´¸ø±é¤¬Â¨Æü´°Çä¡£Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬»¦Åþ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢²þ¤á¤Æµ¡ºàÀÊ¤Ê¤É¤ÎºÇ½ªÄ´À°¤ò¹Ô¤¤¡¢¸åÊý¤ÎÎ©¸«ÀÊ¤òÄÉ²ÃÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£Î©¸«ÀÊ·ô¤Ï¡¢11·î9Æü¸áÁ°10»þ¤è¤ê¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¤Ë¤Æ¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£ÌîÂçµ±¡¢¥½¥ó¡¦¥æ¥Æ¥¯¡¢Æ£²¬¿¿°Ò¿Í¡¢ÃæÂ¼¹ÀÂç¤Î¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¿·¤¿¤ËÇÈÂ¿ÌîæÆ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£VR¥²ー¥à¡ã¥ª¥º¡ä¤Î³«È¯¼Ô¤Ç¡¢ºÇ¹â´ÉÍý¼Ô¤Î¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¡¿ÄÌ¾Î¡È¥ª¥º¤ÎËâË¡»È¤¤¡ÉÌò¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë