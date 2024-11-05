¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¹ñ·³¥È¥Ã¥×¤¬Ë¬Ãæ¤Ø¡¡´Ø·¸¶¯²½¥¢¥Ô¡¼¥ë¤«
¡¡¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ç¼Â¸¢¤ò°®¤ë¹ñ·³¤Î¥È¥Ã¥×¤¬¹ñºÝ²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤¿¤áÃæ¹ñ¤Ø¤È½ÐÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£·³»ö¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼°Ê¹ß½é¤á¤Æ¤ÎË¬Ãæ¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¶¯²½¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¹ñ·³¤Î¥ß¥ó¥¢¥¦¥ó¥Õ¥é¥¤¥óÁí»ÊÎá´±¤Ï5ÆüÄ«¡¢¼óÅÔ¥Í¥Ô¥É¡¼¤Ë¤¢¤ë¶õ·³´ðÃÏ¤«¤éÃæ¹ñ¤Ø¤È½ÐÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹ñ·³¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢6Æü¤«¤éÃæ¹ñ¤Ç³«¤«¤ì¤ë¥á¥³¥óÀîÎ®°è½ô¹ñ¤¬½¸¤Þ¤ë²ñµÄ¤Ê¤É¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÂÚºßÃæ¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÀ¯ÉÜ¹â´±¤È¤Î²ñÃÌ¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·ÐºÑÊ¬Ìî¤Î¶¨ÎÏ¶¯²½¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¡¡¥ß¥ó¥¢¥¦¥ó¥Õ¥é¥¤¥ó»á¤ÎÃæ¹ñË¬Ìä¤Ï2021Ç¯¤Î¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼°Ê¹ß½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤«¤é¤ÎÈãÈ½¤¬¶¯¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢Ãæ¹ñ¤È¤ÎÌ©ÀÜ¤Ê´Ø·¸¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤Ç·³»öÀ¯¸¢¤ÎÀµÅöÀ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¹ñ·³¤Î¥ß¥ó¥¢¥¦¥ó¥Õ¥é¥¤¥óÁí»ÊÎá´±¤Ï5ÆüÄ«¡¢¼óÅÔ¥Í¥Ô¥É¡¼¤Ë¤¢¤ë¶õ·³´ðÃÏ¤«¤éÃæ¹ñ¤Ø¤È½ÐÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹ñ·³¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢6Æü¤«¤éÃæ¹ñ¤Ç³«¤«¤ì¤ë¥á¥³¥óÀîÎ®°è½ô¹ñ¤¬½¸¤Þ¤ë²ñµÄ¤Ê¤É¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÂÚºßÃæ¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÀ¯ÉÜ¹â´±¤È¤Î²ñÃÌ¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·ÐºÑÊ¬Ìî¤Î¶¨ÎÏ¶¯²½¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¡¡¥ß¥ó¥¢¥¦¥ó¥Õ¥é¥¤¥ó»á¤ÎÃæ¹ñË¬Ìä¤Ï2021Ç¯¤Î¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼°Ê¹ß½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤«¤é¤ÎÈãÈ½¤¬¶¯¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢Ãæ¹ñ¤È¤ÎÌ©ÀÜ¤Ê´Ø·¸¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤Ç·³»öÀ¯¸¢¤ÎÀµÅöÀ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£