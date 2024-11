JO1が本日11月6日に、昨年開催し延べ20万人を動員した全国ツアーの追加公演として、京セラドーム大阪にて開催された<2023 JO1 2ND ARENA LIVE TOUR ‘BEYOND THE DARK‘:RISE in KYOCERA DOME OSAKA’ >のDVD&Blu-rayを発売。そして発売記念として、同公演のライブ音源30曲を11月6日0時より、サプライズで各種音楽 配信サービスにて配信開始した。

配信情報



『2023 JO1 2ND ARENA LIVE TOUR 'BEYOND THE DARK:RISE in KYOCERA DOME OSAKA’』配信開始日:2024年11月6日(水)0:00Linkfire:https://lnk.to/jo1_2023btdr収録曲01. SuperCali (LIVE)02. Rose (LIVE)03. Trigger (LIVE)04. Comma, (LIVE)05. Fairytale (LIVE)06. Fairytale Epilogue by REN&RUKI (LIVE)07. We Can Fly by SYOYA&SHOSEI&SHION (LIVE) 08. Run&Go (LIVE)09. NEWSmile (LIVE)10. HIDEOUT (LIVE)11. RadioVision (LIVE)12. Itty Bitty (LIVE)13. Eyes On Me (feat.R3HAB) (LIVE) 14. OH-EH-OH (LIVE)15. Voice(君の声) by SHO&JUNKI&SKY (LIVE) 16. Gradation (LIVE)17. Romance (LIVE)18. Prologue (LIVE)19. Venus (LIVE)20. Mad In Love (LIVE)21. With Us (LIVE)22. Breaking The Rules by KEIGO&TAKUMI&MÁME (LIVE) 23. Algorithm (LIVE)24. Walk It Like I Talk It (LIVE)25. Speed of Light (LIVE)26. YOLO-konde (LIVE)27. Tiger (LIVE)28. We Good (LIVE)29. Touch! (LIVE)30. 僕らの季節(LIVE)