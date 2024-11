【メガトロン TYPE ゴジラ/オプティマスプライム TYPE 3式機龍】2025年5月下旬 発売予定価格:各9,350円

「メガトロン TYPE ゴジラ」

タカラトミーは、アクションフィギュア「トランスフォーマー」シリーズより「メガトロン TYPE ゴジラ」と「オプティマスプライム TYPE 3式機龍」を2025年5月下旬に発売する。価格は各9,350円。

両商品は、「トランスフォーマー」と「ゴジラ」のコラボレーション商品。ディセプティコンのリーダーである破壊大帝「メガトロン」がゴジラの力、オートボットの司令官「オプティマスプライム」が「3式機龍」の力でそれぞれパワーアップした姿で登場する。

メガトロン TYPE ゴジラ

価格:9,350円

パッケージサイズ:235×320×100mm(幅×高さ×奥行)

対象年齢:15歳以上

電池不要

全高:約210mm

本商品は、ディセプティコンのリーダーである破壊大帝「メガトロン」に、ゴジラをイメージしたカラーリングとマーキングを施した特別仕様。クリアのエフェクトパーツが付属し、ゴジラの熱線発射が再現できる。

オプティマスプライム TYPE 3式機龍

価格:9,350円

パッケージサイズ:235×320×100mm(幅×高さ×奥行)

対象年齢:15歳以上

電池不要

全高:約190mm

本商品は、オートボットの司令官「オプティマスプライム」に、「3式機龍」をイメージしたカラーリングとマーキングが施された特別仕様。3式機龍をイメージしたオプションが付属する。トレーラーは基地モードに変形することができる。

TM & (C) TOHO CO., LTD.

(C) TOMY

※画像は試作品の為、最終仕様と形状、カラーリングが異なる場合があります。