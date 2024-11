【トランスフォーマー AMKシリーズ(8種)】2025年3月下旬 発売予定価格: オプティマスプライム/オライオンパックス・メガトロン/D16・バンブルビー・エリータ-1 各6,380円 オライオンパックス・D-16・B-127・エリータ-1(コグレス) 各3,300円 対象年齢:15歳以上

トランスフォーマー AMKシリーズ 左からバンブルビー、メガトロン/D16、オプティマスプライム/オライオンパックス、エリータ-1

タカラトミーは、yolopark社の塗装済組み立てキット「トランスフォーマー AMKシリーズ」8製品を2025年3月下旬に発売する。

今回発売されるのは、映画「トランスフォーマー/ONE」に登場するキャラクターを再現した組み立てキット。主人公のオプティマスプライムや破壊大帝「メガトロン/D-16」、バンブルビー、エリータ-1たちがラインナップされている。

すべて塗装済みとなっており、工具や接着剤が不要のスナップキットで、取扱説明書の通りに各部を組み立てるだけで、映画のシーンも再現できるフィギュアが完成する。フル可動のモデルで、自由なポーズが可能。なお、ビークルモードへの変形はしない。

価格は「オプティマスプライム/オライオンパックス」・「メガトロン/D16」・「バンブルビー」・「エリータ-1」の4製品が各6,380円。「オライオンパックス」・「D-16」・「B-127」・「エリータ-1(コグレス)」の4製品が各3,300円。

トランスフォーマー AMKシリーズ 左からB-127、D-16、オライオンパックス、エリータ-1(コグレス)

塗装済組み立てキット「トランスフォーマー AMKシリーズ」8製品

「トランスフォーマー AMKシリーズ オプティマスプライム/オライオンパックス」

価格:6,380円

主人公のオプティマスプライムをリアルな塗装とフル可動ボディで造形。全高は約200mmで、専用のブラスターが付属する。

オプティマスプライム/オライオンパックスは、惑星サイバトロンで暮らす労働ロボットがアルファトライオンから譲り受けたコグのパワーによって成長した姿

専用のブラスターが付属する

「トランスフォーマー AMKシリーズ メガトロン/D-16」

価格:6,380円

破壊大帝「メガトロン/D-16」をリアルな塗装とフル可動ボディで造形。本製品では特徴的な融合キャノン砲が付属する。全高は約200mm。

メガトロン/D-16は、惑星サイバトロンで暮らす労働ロボットがアルファトライオンから譲り受けたコグのパワーによって成長した姿

特徴的な融合キャノン砲が付属

「トランスフォーマー AMKシリーズ バンブルビー」

価格:6,380円

バンブルビーをリアルな塗装とフル可動ボディで造形。全高は約160mmで、ブラスターとソードのパーツ、交換用フェイスが付属する。

バンブルビーは、惑星サイバトロンで暮らす労働ロボットがアルファトライオンから譲り受けたコグのパワーによって成長した姿

ブラスターとソードのパーツ、そして交換用フェイスが付属する

「トランスフォーマー AMKシリーズ エリータ-1」

価格:6,380円

エリータ-1をリアルな塗装とフル可動ボディで造形。全高は約175mmで、専用のブラスターが付属する。

エリータ-1は、惑星サイバトロンで暮らす労働ロボットがアルファトライオンから譲り受けたコグのパワーによって成長した姿

専用のブラスターが付属する

「トランスフォーマー AMKシリーズ オライオンパックス」

価格:3,300円

主人公であるオライオンパックスをリアルな塗装とフル可動ボディで造形。劇中にも登場したバックパックがボーナスパーツとして付属する。取り付け可能となっている。全高は約140mm。

オライオンパックスは、惑星サイバトロンで暮らす労働ロボットでヒーローに憧れており、のちにマトリクスを得てオートボットのリーダーとなる。コグパーツが付属する

本商品では、劇中にも登場したバックパックがボーナスパーツとして付属。取り付け可能となっている

「トランスフォーマー AMKシリーズ D-16」

価格:3,300円

劇中の悪役である「D-16」をリアルな塗装とフル可動ボディで造形。劇中にも登場したバックパックがボーナスパーツとして付属し、取り付け可能となっている。全高は約150mm。

D-16は、惑星サイバトロンで暮らす労働ロボット。友人であるオライオンパックスをいつも助けている。真実を知り、のちに破壊大帝と恐れられる存在となる。コグパーツが付属する

劇中にも登場したバックパックがボーナスパーツとして付属。取り付け可能となっている

「トランスフォーマー AMKシリーズ B-127」

価格:3,300円

対象年齢:歳以上

B-127をリアルな塗装とフル可動ボディで造形。劇中にも登場したバックパックがボーナスパーツとして付属する。取り付け可能となっている。全高は約125mm。

「B-127」は、惑星サイバトロンで暮らす労働ロボットでオライオン達と知り合うまでは1人で廃品整理をしていた。おしゃべり好きで陽気な性格。マスクとコグが付属する

本商品では、劇中にも登場したバックパックがボーナスパーツとして付属。取り付け可能となっている

「トランスフォーマー AMKシリーズ エリータ-1(コグレス)」

価格:3,300円

採掘チームのリーダー、エリータ-1をリアルな塗装とフル可動ボディで造形。劇中にも登場したバックパックがボーナスパーツとして付属する。取り付け可能となっている。全高は約130mm。

エリータ-1は、惑星サイバトロンで暮らすエネルゴン採掘チームをまとめあげるリーダー。オライオン達と出会ったことで運命が変わっていく。コグが付属する

本商品では、劇中にも登場したバックパックがボーナスパーツとして付属。取り付け可能となっている

※画像は試作品の為、最終仕様と形状、カラーリングが異なる場合があります。

(C) TOMY (C) 2025 Hasbro. (C) 2025 Paramount Pictures Corporation.