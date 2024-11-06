¡Ú9¼þÇ¯¡ÛGUMI¡Ø·¯¿§¤ËÀ÷¤Þ¤ë¡Ù¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï2015Ç¯11·î6Æü
¡¡2015Ç¯11·î6Æü¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡Ø[GUMI] ·¯¿§¤ËÀ÷¤Þ¤ë / TOKOTOKO¡ÊÀ¾Âô¤µ¤óP¡Ë¡Ù¤¬¡¢ËÜÆü2024Ç¯11·î6Æü¤ÇÅê¹Æ¤«¤é9¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡ª
¡¡ºÆÀ¸¿ô¤ÏÎß·×1,043,945²ó¤ËÃ£¤·¡¢Æ°²è¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¥³¥á¥ó¥È¿ô¤Ï2,626·ï¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨µ»öÀ½ºî»þ¡Ë¡£
¢£Åê¹Æ¼Ô¤Î´ØÏ¢Æ°²è
¡Ø[GUMI] Ìë¤â¤¹¤¬¤é·¯ÁÛ¤Õ / TOKOTOKO¡ÊÀ¾Âô¤µ¤óP¡Ë¡Ù
¡Ø[½é²»¥ß¥¯¡¦MV] ¥Æ¥¹¥é¤ÏÌ´¤ÎÃæ / TOKOTOKO¡ÊÀ¾Âô¤µ¤óP¡Ë¡Ù
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡¦¡Ø[GUMI] ·¯¿§¤ËÀ÷¤Þ¤ë / TOKOTOKO¡ÊÀ¾Âô¤µ¤óP¡Ë¡Ù¤Î»ëÄ°¥Ú¡¼¥¸
https://www.nicovideo.jp/watch/sm27529228
¡¦Åê¹Æ¼Ô¡¢TOKOTOKO¡ÊÀ¾Âô¤µ¤óP¡Ë¤µ¤ó¤ÎX
https://x.com/NishizawasanP
¡¦¡Ø·¯¿§¤ËÀ÷¤Þ¤ë¡Ù¤Î´ØÏ¢Æ°²è
https://www.nicovideo.jp/tag/·¯¿§¤ËÀ÷¤Þ¤ë
¡¦ÌµÎÁ¤Ç¥Ü¥«¥íÄ°¤¯¤Ê¤é¡Ö¥Ü¥«¥³¥ì¡×100Ëü¶Ê°Ê¾å¤Î¥Ü¥«¥í¤¬Ä°¤±¤ë²»³Ú¥¢¥×¥ê¡ª ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ï¥³¥Á¥é
https://onl.sc/Jxty51d
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¾åÅÄ,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
ºë¶Ì,
ºßÂð°åÎÅ,
°ËÅì»Ô,
¿À»ö,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
°ÖÎîº×,
¥Í¥¸,
»×¤¤¤ä¤ê