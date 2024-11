【Pikmin Bloom:『とっておきの京都』ポストカードウォーク】開催期間:11月6日8時~2025年11月5日

Nianticは、Android/iOS用位置情報ゲーム「Pikmin Bloom(ピクミンブルーム)」において、ミニイベント「『とっておきの京都』ポストカードウォーク」を本日11月6日8時より開催する。期間は2025年11月5日までの一年間。

本イベントでは、京都市と京都市観光協会が取り組む「とっておきの京都プロジェクト」とコラボレーションし、京都の6つのエリアにスペシャルスポットが登場。各スポットで下にスワイプすると、その場所の写真と名称が入った特別デザインのポストカードをゲーム内にて獲得できる。

また6つのエリアのいずれかに入ると、特別なお題「3,000歩あるこう」が出現。お題をクリアすると「とっておきの京都」と書かれたプレゼントシール付きのデコピクミンの苗がプレゼントされる。なお、デコピクミンの苗は一人1つまで獲得可能となっている。

スペシャルスポットは京北の「常照皇寺」や大原の「三千院」、高雄の「平岡八幡宮」など全23カ所。京都の有名な観光地ではなく、“まだま知られていない名所”を中心にスポットが置かれており、ピクミンと一緒に歩きながら6つのエリアの隠れた魅力を探索することができる。

「『とっておきの京都』ポストカードウォーク」スペシャルスポット一覧

京北

・常照皇寺

・山國神社

・金花山 宝泉寺

・道の駅 ウッディー京北

・おーらい黒田屋

大原

・三千院

・寂光院

・京都バス大原案内所

高雄

・神護寺

・平岡八幡宮

・指月橋

山科

・大石神社

・折上稲荷神社

・隨心院

西京

・地蔵院

・浄住寺

・正法寺

・大歳神社

・京都市洛西竹林公園(竹の径)

伏見

・長尾天満宮

・御香宮神社

・藤森神社

・金札宮

【京都市・松井孝治市長のコメント】

京都市はご存知のように、観光と市民生活の両立・調和が最大の課題となっております。京都には宝のような素晴らしい名所が沢山ありますので、一部の有名なスポットに観光客の方が集中せずに、様々なスポットを巡っていただく「とっておきの京都」を平成30年から実施しております。

“歩く街・京都”にふさわしいゲームが「Pikmin Bloom」だと考えております。今回は「とっておきの京都」を実施している京都市と京都市観光協会、そしてナイアンティックさんで相談をしながら、地元の施設の方々にもご賛同いただいた場所を中心に選定していまして、ポストカードウォークが実現できたことは京都市にとってこの上ない喜びです。

このプロジェクトの対象エリアは本当に素晴らしい自然や歴史、街並み、文化がありますので、それぞれのエリアで“とっておきの京都”を楽しんでいただきたいです。今回のプロジェクトが新しい京都の魅力の発見、そして市民生活と調和のとれた観光の実現に繋がればと思います。

【ナイアンティック代表取締役社長・村井説人氏のコメント】

今回、国内外で多くの方々の憧れの場所である京都市さまと「Pikmin Bloom」がご一緒できることを心より嬉しく思います。まずはこのプロジェクトを強く支持いただいた松井市長に感謝申し上げます。

ナイアンティックは位置情報技術とAR技術を使い、人々を外に誘い、周囲を探索し、現実世界で人と繋がる機会を提供することをミッションとしています。「Pikmin Bloom」もこのミッションを達成するため、通勤や通学、ちょっとした散歩など、毎日の歩く機会をより楽しくしたい、そういう思いで開発・運用を行なってきております。

私自身も両親が京都出身で、先祖は京都にゆかりがあるなど、京都にはよく訪れています。一方で歴史的建造物や文化的に価値のあるものが多く、どこを探索すべきかわからないまま、いつも同じような場所を観光していました。このプロジェクトは、京都の魅力を一番知っている京都市さまならびに京都市観光協会さまが推薦してくださった様々な場所に興味を持つことができます。

今回のスペシャルスポットには、京都らしく様々な寺社・仏閣が入っています。例えば私自身、大原エリアは「三千院」付近しか知らなかったのですが、今回のスポットには聖徳太子が父のために建立したと言われる「寂光院」がありまして、実際に訪れて自分の目で見なければと思いました。

京都においでになる多くの方は旅行サイトやソーシャルメディアのオススメを参考にされていると思いますが、イベント開催期間中はぜひ、京都市さまと京都市観光協会さまがオススメしてくださった名所にお越しください。そしてスペシャルスポットで特別なポストカードを手に入れて、ピクミンたちと一緒に京都での思い出を作っていただければ幸いです。

ナイアンティック代表取締役社長・村井説人氏(左)と京都市・松井孝治市長(右)

